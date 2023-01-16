Sonsuza kadar kurtulacaksınız! Duşakabin lekelerini ortadan kaldıran o yöntem...

Beyaz sirke, kabartma tozu veya bulaşık deterjanı.. Tüm bu ürünleri doğru şekilde kullanarak bitmek bilmeyen duşakabin temizliğinden uzun vadede kurtulabilirsiniz. Doğru formülü yakalamak, duşakabin temizliğinde yaşadığınız sorunların da çözümü olacak.

BEYAZ SİRKE

1 su bardağı damıtılmış beyaz sirke

3 su bardağı ılık su

Sprey şişesi

Sünger

Mikrofiber temizlik bezi

Talimatlar:

Sirke ve ılık suyu bir sprey şişesinde birleştirin. Çözeltiyi cam kapıların üzerine püskürtün. İnatçı noktaları ve ardından tüm kapıyı nazikçe ovmak için süngeri kullanın. Mikrofiber bezle silerek temizleyin.

Sirke için pek çok ev kullanımı vardır ve kesinlikle temizlik dolabınızda bulunması gerekiyor. Ancak zararlı bileşikler oluşturmamak için belirli ürünlerle karıştırmadığınızdan emin olun. Mermer, traverten ve granit gibi doğal taş yüzeylerde ise zarar görmemesi için asla sirke, limon suyu veya diğer asitli temizleyiciler ile birlikte kullanmayın.