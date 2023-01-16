Sonsuza kadar kurtulacaksınız! Duşakabin lekelerini ortadan kaldıran o yöntem...

Beyaz sirke, kabartma tozu veya bulaşık deterjanı.. Tüm bu ürünleri doğru şekilde kullanarak bitmek bilmeyen duşakabin temizliğinden uzun vadede kurtulabilirsiniz. Doğru formülü yakalamak, duşakabin temizliğinde yaşadığınız sorunların da çözümü olacak.
BEYAZ SİRKE
Talimatlar:
Sirke ve ılık suyu bir sprey şişesinde birleştirin. Çözeltiyi cam kapıların üzerine püskürtün. İnatçı noktaları ve ardından tüm kapıyı nazikçe ovmak için süngeri kullanın. Mikrofiber bezle silerek temizleyin.
Sirke için pek çok ev kullanımı vardır ve kesinlikle temizlik dolabınızda bulunması gerekiyor. Ancak zararlı bileşikler oluşturmamak için belirli ürünlerle karıştırmadığınızdan emin olun. Mermer, traverten ve granit gibi doğal taş yüzeylerde ise zarar görmemesi için asla sirke, limon suyu veya diğer asitli temizleyiciler ile birlikte kullanmayın.
KABARTMA TOZU
Talimatlar:
Kabartma tozunu bir kaseye dökün ve diş macunu gibi kalın bir macun elde etmeye yetecek kadar su ekleyin. Macunu (zaten ıslak olan) cama mikrofiber temizlik beziyle hafifçe ovun. Bu macun, sert su lekelerini çıkarmak için harikadır, bu nedenle yapışmış noktalara biraz fazladan baskı uygulayın. Ilık suyla temiz durulayın ve yeni bir bezle kurulayın.
BEYAZ SİRKE VE KABARTMA TOZU
Talimatlar:
Beyaz sirke ve suyu bir sprey şişesinde karıştırın. Kapıları püskürterek doyurun ve karışımın 30 dakika oturmasını sağlayın. Süngeri nemlendirin ve kabartma tozuna batırın, ardından kapıları bununla hafifçe silin. Kapıları mikrofiber bezle kurutmadan önce suyla durulayın.
Kabartma tozu, koku emilimi ve ovma için harikadır, sirke ise sert su lekelerini kaldırabilir. Neyse ki, bu karışım duş camını temizlemenin ötesinde kullanılabilir. Çamaşır, buzdolabı yenilemeleri ve tıkanmış bir lavabo giderini temizlemek için de işe yarar.
BULAŞIK DETERJANI
Talimatlar:
Bir kovada bol bir köpük elde etmek için bulaşık deterjanını suyla karıştırın. Süngeri solüsyona batırın ve bir parmağınızla basınç uygulayarak kapıları iyice temizleyin. Kapıları duruladıktan sonra yumuşak bir bezle kurulayarak işlemi bitirin. Bulaşık deterjanı konusunda dikkatli olmayı unutmayın. Etkili bir durulama işlemi yapılmadığında daha fazla lekeyle karşılaşabilirsiniz.