Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Stres ile başa çıkmak artık çok kolay: Bu yöntemler sizi pamuk gibi yapacak!

Stres ile başa çıkmak artık çok kolay: Bu yöntemler sizi pamuk gibi yapacak!

Stresin vücuda verdiği zararlar göz ardı edilemeyecek kadar ciddi. Hastalıkların başlıca sebebi olan stresin, hem fiziksel hem de ruhsal olarak insan sağlığına birçok zararı var. Bu stresle nasıl başa çıkabiliriz, hangi yöntemler işe yarıyor, sizler için araştırdık…

ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:56
Stres ile başa çıkmak artık çok kolay: Bu yöntemler sizi pamuk gibi yapacak!

ABD'de 40 milyondan fazla yetişkin, hayatlarında baş etmeyi çok zorlaştıran kaygı bozluklarından muzdariptir. Buna ek olarak, insanların yaklaşık %77'si artan düzeylerinin fiziksel sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Bu iki soruna sihirli bir çözümümüz olduğunu söyleyemeyiz ama bazı yararlı tavsiyeleri sizler ile paylaşabiliriz. Öncelikle stresinizi ve endişenizi azaltmanıza yardımcı olabilecek tek kişi kendinizsiniz. Gelin nasıl olduğuna birlikte bakalım...

ESKİ JAPON YÖNTEMİ

Bu tekniğe göre 5 parmağımız farklı duygu ve duyguları ifade eder.

  • Başparmak: Kaygılarınızdan ve çoklu endişelerinizden kurtulmanıza yardımcı olan şeydir.
  • İşaret Parmak: Korkularınızı temsil eder.
  • Orta: Öfke ve acılık bu parmakla savaşabilir..
  • Yüzük: Melankoli ve depresyondan kurtarır.
  • Serçe: Benlik saygınızın bulunduğu yer burasıdır, bu da size hayatta iyimserlik sunar.

HER PARMAĞINIZI YUMRUĞUNUZLA TUTUN

  • İlk adım, her parmağınızı karşı elinizle tutup sıkı bir yumrukla tutmaktır. Baş parmağınızla başlayın ve her parmağınızla tekrarlayın.
  • Her parmağınızı 1-2 dakika tutmanız gerekir. Bir süre sonra nabzınızı hissetmeye başlayacaksınız ve o zaman tekniğin gerçekten işe yaradığını anlayacaksınız.
  • Bu egzersizi günlük olarak tekrarlayabilir ve günlük yaşamınızda stres ve kaygı ile ne kadar iyi başa çıktığınızı fark edebilirsiniz.

AVUCUNUZUN ORTASINA BASKI UYGULAYIN

Yukarıda bahsedilen parmak egzersizini bu baskı yöntemi ile birleştirebilirsiniz. En az 1 dakika boyunca diğer başparmağınızla avucunuzun ortasına hafif bir baskı uygulamanız yeterlidir. Ayrıca bu noktaya saat yönünün tersine hareketlerle masaj yapabilir ve kalp atış hızının düştüğünü fark edebilirsiniz.

BİRAZ KARIN NEFESİ ÇALIŞIN

  • Buradaki ilk adım, otururken veya uzanırken rahat bir yer bulmaktır .
  • Ardından, bir elinizi göğsünüze ve diğer elinizi karnınıza koymanız gerekecek.
  • Derin bir nefes alın. Ama göğsünüzden değil, karnınızdan. Bu şekilde karnınız elinizi yukarı doğru itecek, ancak göğsünüz hareket etmeden olduğu gibi kalacaktır.
  • Sanki ıslık çalmaya çalışıyormuş gibi dudaklarınızı büzerek nefes verebilirsiniz . Karnınızdaki el içe doğru dönmelidir. Aslında, o eli karnınızdaki tüm havayı dışarı atmak için kullanabilirsiniz.
  • Bu egzersizi 3 ila 10 kez tekrarlayabilirsiniz. Acele etmeyin, ancak nefesinize gerektiği kadar zaman verin. Bu yöntemin sizi nasıl hissettirdiğini not ederek günde tekrarlar yapabilirsiniz.

ESNEME EGZERSİZLERİ YAPIN

Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz pek çok esneme hareketi var. Düzenli olarak esneme hareketleri yapmak, sandığınızdan daha önemlidir. Çünkü bu egzersizler ile vücudunuzdaki kan akışını dengeliyor. En önemlisi de stresle başa çıkmada çok önemli rol oynuyor.

KENDİNİZİ DİNLEYİN

Farkındalık, tamamen düşüncelerimize ve duygularımıza konsantre olduğumuz uygulamadır. Nasıl göründüğü önemli değil, tamamen mevcut hayata konsantre olmakla ilgilidir. Ve bunu nefes alarak yapmanın bir yolu var:

  1. İlk olarak, sakin kalabileceğiniz ve iç zihninize konsantre olabileceğiniz bir zaman yaratmalı ve yer bulmalısınız. Eve giderken metroda, duşta veya akşam yemeği hazırlarken olabilir.
  2. Nefes alıp verirken karnınızın hareketini fark ederek, nefesinize konsantre olun. Beyninizi rahatsız eden diğer her şeyi unutun.
  3. En az 5 dakika bu sakin durumda kalmaya çalışın ve başka düşüncelerin zihninize girmesine izin vermeyin. Sadece nefesinize odaklanmalısınız.
SON DAKİKA SON DAKİKA