Stres ile başa çıkmak artık çok kolay: Bu yöntemler sizi pamuk gibi yapacak!

ABD'de 40 milyondan fazla yetişkin, hayatlarında baş etmeyi çok zorlaştıran kaygı bozluklarından muzdariptir. Buna ek olarak, insanların yaklaşık %77'si artan düzeylerinin fiziksel sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Bu iki soruna sihirli bir çözümümüz olduğunu söyleyemeyiz ama bazı yararlı tavsiyeleri sizler ile paylaşabiliriz. Öncelikle stresinizi ve endişenizi azaltmanıza yardımcı olabilecek tek kişi kendinizsiniz. Gelin nasıl olduğuna birlikte bakalım...