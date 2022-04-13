Stres ile başa çıkmak artık çok kolay: Bu yöntemler sizi pamuk gibi yapacak!

ABD'de 40 milyondan fazla yetişkin, hayatlarında baş etmeyi çok zorlaştıran kaygı bozluklarından muzdariptir. Buna ek olarak, insanların yaklaşık %77'si artan düzeylerinin fiziksel sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Bu iki soruna sihirli bir çözümümüz olduğunu söyleyemeyiz ama bazı yararlı tavsiyeleri sizler ile paylaşabiliriz. Öncelikle stresinizi ve endişenizi azaltmanıza yardımcı olabilecek tek kişi kendinizsiniz. Gelin nasıl olduğuna birlikte bakalım...
ESKİ JAPON YÖNTEMİ
Bu tekniğe göre 5 parmağımız farklı duygu ve duyguları ifade eder.
HER PARMAĞINIZI YUMRUĞUNUZLA TUTUN
AVUCUNUZUN ORTASINA BASKI UYGULAYIN
Yukarıda bahsedilen parmak egzersizini bu baskı yöntemi ile birleştirebilirsiniz. En az 1 dakika boyunca diğer başparmağınızla avucunuzun ortasına hafif bir baskı uygulamanız yeterlidir. Ayrıca bu noktaya saat yönünün tersine hareketlerle masaj yapabilir ve kalp atış hızının düştüğünü fark edebilirsiniz.
BİRAZ KARIN NEFESİ ÇALIŞIN
ESNEME EGZERSİZLERİ YAPIN
Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz pek çok esneme hareketi var. Düzenli olarak esneme hareketleri yapmak, sandığınızdan daha önemlidir. Çünkü bu egzersizler ile vücudunuzdaki kan akışını dengeliyor. En önemlisi de stresle başa çıkmada çok önemli rol oynuyor.
KENDİNİZİ DİNLEYİN
Farkındalık, tamamen düşüncelerimize ve duygularımıza konsantre olduğumuz uygulamadır. Nasıl göründüğü önemli değil, tamamen mevcut hayata konsantre olmakla ilgilidir. Ve bunu nefes alarak yapmanın bir yolu var: