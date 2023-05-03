Su ısıtıcısındaki kireci tek hamlede söküp atıyor! Tek ihtiyacınız her evde bulunan o malzeme…

Son olarak, lekeleri temiz su ile durulayın ve kurulayın. Limon suyu, doğal bir temizleyici olduğu için kireç çıkarırken aynı zamanda yüzeyleri parlatır ve hoş bir koku bırakır.

Limon suyu ile kireci çıkarmak, doğal bir yöntemdir ve evde kolayca bulunabilen bir malzemedir. Ancak, bazı yüzeylerde limon suyu kullanımı önerilmez, çünkü asit bazlı olduğu için malzeme üzerinde leke veya zararlı etkiler bırakabilir. Bu nedenle, özellikle hassas yüzeylerde kullanmadan önce bir test yapmanız önerilir.