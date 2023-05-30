Sürekli şüphede hissettiğiniz o ilişki! Kurtulmanın formülü bu taktikte: Gaslight nedir? Nasıl baş edilir?

Gaslighting terimi, bir kocanın mirasını çalmak için karısını deli olduğuna ikna etmeye çalıştığı 1938 yapımı Gas Light oyunundan gelir. Oyun daha sonra 1944'te bir filme uyarlandı. Gaslight tekniğini uygulayan kişi, kurbanlarını manipüle etmek için genellikle çeşitli taktikler kullanır:
Gerçeği reddetmek: Gaslighters olan şeyleri inkar edebilir veya kurban yanlış hatırlıyormuş gibi göstermek için gerçekleri çarpıtabilir.
Karşısındaki kişinin duygularını önemsizleştirmek: Gaslighters, kurbanın duygularını önemsiz veya mantıksız bularak görmezden gelebilir.
Kişiyi akıl sağlığını kaybetmiş gibi hissettirme: Gaslighters, akıl sağlığını sürekli sorgulayarak karşısındaki kişinin kendisini sağlıksız hissetmesine neden olabilir.
Kişiyi izole etmek: Gaslight uygulayan kişiler, mağduru arkadaşlarından ve ailesinden izole ederek mağdurun destek almasını zorlaştırabilir.
Gaslighting'in kurbanın ruh sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir. Gaslighting kurbanları kendi muhakemelerinden ve akıl sağlıklarından şüphe etmeye başlayabilirler ve içine kapanıp izole hale gelebilirler. Gaslighting yaşıyorsanız, bir terapist veya danışmandan yardım almanız önemlidir. Gaz yakılmış kişiler için destek grupları da bulabilirsiniz.
GASLİGHTİNG İLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN BAZI İPUÇLARI:
Sezginize güvenin: Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsan, muhtemelen öyledir. Gaslightinge maruz kalıyorsanız, sizi kendi kararlarınızdan şüphe etmesine izin vermeyin.
Kötüye kullanımı belgeleyin: Tarihler, saatler ve söylenenler dahil olmak üzere gaslighting olaylarının bir kaydını tutun. Hukuki yardım almaya karar verirseniz bu yardımcı olabilir.
Güvendiğin biriyle konuşun: Yaşadıklarınız hakkında bir arkadaşınızla, aile üyenizle, terapistle veya danışmanla konuşun. Destek sunabilir ve gaslight uyguylayan kişi ile başa çıkmak için bir plan geliştirmenize yardımcı olabilirler.
Sınırları belirleyin: Size davranışlarına müsamaha göstermeyeceğinizi bilmesini sağlayın. Bu durum, onlarla iletişiminize sınırlar koymak anlamına gelebilir veya onlara taciz edici veya manipülatif konuşmalara girmeyeceğinizi söylemek, onları geri tutabilir.
Yardım alın: Gaslighting yaşıyorsanız, bir terapist veya danışmandan yardım almanız önemlidir. Neler olduğunu anlamanıza ve istismarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmenize yardımcı olabilirler. Gaz yakılmış kişiler için destek grupları da bulabilirsiniz.