Sürekli şüphede hissettiğiniz o ilişki! Kurtulmanın formülü bu taktikte: Gaslight nedir? Nasıl baş edilir?

Kötüye kullanımı belgeleyin: Tarihler, saatler ve söylenenler dahil olmak üzere gaslighting olaylarının bir kaydını tutun. Hukuki yardım almaya karar verirseniz bu yardımcı olabilir.

Sezginize güvenin: Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsan, muhtemelen öyledir. Gaslightinge maruz kalıyorsanız, sizi kendi kararlarınızdan şüphe etmesine izin vermeyin.

Güvendiğin biriyle konuşun: Yaşadıklarınız hakkında bir arkadaşınızla, aile üyenizle, terapistle veya danışmanla konuşun. Destek sunabilir ve gaslight uyguylayan kişi ile başa çıkmak için bir plan geliştirmenize yardımcı olabilirler.

Sınırları belirleyin: Size davranışlarına müsamaha göstermeyeceğinizi bilmesini sağlayın. Bu durum, onlarla iletişiminize sınırlar koymak anlamına gelebilir veya onlara taciz edici veya manipülatif konuşmalara girmeyeceğinizi söylemek, onları geri tutabilir.