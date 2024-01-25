Sushi Çeşitleri - En Çok Tercih Edilen Çiğ ve Pişmiş Sushi Çeşitleri ve İçerikleri

Sushi çeşitleri artık dünya genelinde popüler bir besin haline gelmiştir ve pek çok farklı varyasyona sahiptir. Bu nedenle bir defa sushi yiyen kişiler sushiyi lezzetli bulduklarında diğer varyasyonlarını da denemek isteyebilirler. Neyse ki dünyada yapılmakta olan pek çok sushi çeşitleri mevcuttur. Bunlar arasından en çok tercih edilen çiğ ve pişmiş sushi çeşitleri ve içeriklerini keşfetmek son derece hoş bir deneyim olacaktır.

En Çok Tercih edilen Çiğ Sushi Çeşitleri

Sushi son dönemde dünyada ve Türkiye'de önü alınamaz bir üne ulaştı. Sushi pek çok çeşide sahip bir besin olduğu için de aşağıda listelenen "çiğ" sushi çeşitlerini denemek yeni sushi tatları arayan insanlar için iyi bir seçenek olabilir.

Nigiri Sushi: Çoğunlukla bir parça balık ya da bir deniz ürününün üzerine azıcık miktarda bir sirke tatlısı ve pirinç tabanı eklenerek üretilen popüler bir çiğ sushi türü.

Sashimi: Son derece ince şekilde dilimlenmiş olan taze balık ya da deniz ürünlerinin yer aldığı Sashimi, çoğu zaman soya sosu, wasabi ve zencefil ile birlikte servis edilmektedir.

Chirashi Sushi: Chirashi, sushinin pirinci üstüne düzenlenmiş olan ve birden fazla çiğ balık dilimlerinin yer aldığı bir tabak çeşididir.

Ikura Nigiri: Balık yumurtası (mesela somon yumurtası) ile desteklenmiş bir nigiri sushi türü.

Uni Nigiri: Deniz tarağı (uni) ile üretilen bir nigiri sushi türüdür.

En Çok Tercih edilen Pişmiş Sushi Çeşitleri

Türkiye'de özellikle pişmiş sushi çeşitleri daha revaçta olduğu için bu konuda özel bir ilginin olduğunu söylemek mümkündür. Pişmiş sushi denemek isteyenler aşağıda yer alan popüler sushilerden birini tercih edebilirler.

Tamago Nigiri: tamago tatlı bir omlettir. Nigiri sushi tabanı üzerine konulur ve pişirilir. Tamago ile nigiri sushi son derece uyumlu ve lezzetli bir tat ortaya çıkarır.

Ebi Nigiri: Haşlanmış bir miktar karidesin nigiri sushi tabanı üzerine eklenmesiyle üretilen pişmiş bir sushi çeşididir.

Unagi Nigiri: Izgara yılanbalığı (unagi) dilimi ile meydana getirilir. Bu da bir nigiri sushi türü olarak bilinmektedir.

Tempura Rolls: Çıtır tempura karidesi ile çeşitli sebzelerle sarılmış makilerden oluşan Tempura rolls, pişmiş sushiler arasında en popüler ve en lezzetli olan çeşitlerden bir tanesidir.