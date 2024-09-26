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Süt kaynatırken sürekli taşıranların imdadına koşan en etkili yöntem! Gönül rahatlığıyla ocakta bırakabilirsiniz…

Sağlık için faydaları saymakla bitmeyen sütü, peynir ve yoğurt yapımı öncesinde mikroorganizmalardan arınması için kaynatmak önemlidir. Süt ısınırken kaynama noktasına geldiğinde kabarcıklar yükselir ve bu durum sonucunda da süt taşar. Özellikle ani bir şekilde taştığında mutfağın kirlenmesine neden olarak can sıkıcı olabilir. Peki, bu durumun önüne nasıl geçilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.09.2024 12:40
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Süt kaynatırken sürekli taşıranların imdadına koşan en etkili yöntem! Gönül rahatlığıyla ocakta bırakabilirsiniz…

Süt taşmasını önlemek için tencerenin üzerine tahta kaşık koyma yöntemini birçok kişi biliyordur ancak, bugün süt taşmasının önüne geçen çok daha farklı yöntemleri sizler için derledik.

TENCERENİN ETRAFINA SÜRMEK YETERLİ OLUYOR

Tencerenin ağız kısmına tereyağı sürmek 'süt taştı mı?' derdini bitiriyor.

Süt kaynama noktasına geldiğinde ısınan tencere tabanında aldıkları kuvvetle hızlı bir şekilde yükselip yukarı doğru hareket ederek taşabilir.

Taşmayı önlemek için ise tencerenin ağız kısmına tereyağ sürmeniz yeterli oluyor. Bu yöntemi uyguladığınızda kaynayan partiküller tencerenin ağzına ulaştıklarında kendi yapılarından daha yoğun bir tabaka ile karşılaştıkları için taşmazlar.

CAM YA DA PORSELEN BİR MALZEMEDEN YARDIM ALIN

Tencerenin içine ısıya dayanıklı bir bardak yerleştirmeniz sütün taşmasını önleyebilir.

Süt kaynamaya başladığında tencerenin dibinde olan ısıya dayanıklı bardak tıkırdamaya başlayacak ve oluşan bu tıkırtılar sizi ocağa yönlendirecek.

Bu yöntemi bir alarm olarak da düşünebilirsiniz.

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