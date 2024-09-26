Süt kaynatırken sürekli taşıranların imdadına koşan en etkili yöntem! Gönül rahatlığıyla ocakta bırakabilirsiniz…

Taşmayı önlemek için ise tencerenin ağız kısmına tereyağ sürmeniz yeterli oluyor. Bu yöntemi uyguladığınızda kaynayan partiküller tencerenin ağzına ulaştıklarında kendi yapılarından daha yoğun bir tabaka ile karşılaştıkları için taşmazlar.