Süt kaynatırken sürekli taşıranların imdadına koşan en etkili yöntem! Gönül rahatlığıyla ocakta bırakabilirsiniz…

Süt taşmasını önlemek için tencerenin üzerine tahta kaşık koyma yöntemini birçok kişi biliyordur ancak, bugün süt taşmasının önüne geçen çok daha farklı yöntemleri sizler için derledik.
TENCERENİN ETRAFINA SÜRMEK YETERLİ OLUYOR
Tencerenin ağız kısmına tereyağı sürmek 'süt taştı mı?' derdini bitiriyor.
Süt kaynama noktasına geldiğinde ısınan tencere tabanında aldıkları kuvvetle hızlı bir şekilde yükselip yukarı doğru hareket ederek taşabilir.
Taşmayı önlemek için ise tencerenin ağız kısmına tereyağ sürmeniz yeterli oluyor. Bu yöntemi uyguladığınızda kaynayan partiküller tencerenin ağzına ulaştıklarında kendi yapılarından daha yoğun bir tabaka ile karşılaştıkları için taşmazlar.
CAM YA DA PORSELEN BİR MALZEMEDEN YARDIM ALIN
Tencerenin içine ısıya dayanıklı bir bardak yerleştirmeniz sütün taşmasını önleyebilir.
Süt kaynamaya başladığında tencerenin dibinde olan ısıya dayanıklı bardak tıkırdamaya başlayacak ve oluşan bu tıkırtılar sizi ocağa yönlendirecek.