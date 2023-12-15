Sütyen Ölçüsü Nasıl Alınır? Doğru Sütyen Bedeni Nasıl Öğrenilir, Nereden Ölçülür?

Göğüs sağlığı özellikle kadınlar için çok önemli bir konudur. Kişinin göğüs ölçülerine uygun olmayan, sağlıksız kumaştan üretilmiş bir sütyen çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Tüm bu olumsuzlukları yaşamamak adına sütyen ölçüsü nasıl alınır, nereden ölçülür ve doğru sütyen bedeni nasıl öğrenilir bilmek oldukça faydalı olacaktır.

Sütyen Ölçüsü Nasıl Ve Nereden Alınır?

Kadınların olmazsa olmaz iç giyim ürünlerinden biri olan sütyen model seçerken kişinin göğüs ve beden ölçülerine uygun olması oldukça önem arz etmektedir. Uzun vadede yanlış sütyen seçimi kişinin göğüs sağlığını tehlikeye atmasının yanı sıra sırt ağrısı, omuz düşüklüğü gibi ortopedik sorunlara da yol açabilmektedir. Doğru sütyen seçimi kişinin hem uzun vadede hem de günlük konforuna oldukça katlı sağlayacaktır. En doğru sütyen ölçüsü almak için gerekli olan tek malzeme mezuradır. Göğüs ölçüsü alınırken öncelikle göğüslerin hemen altından mezura ile ölçüm yapılıp çıkan sonuca 5 cm eklenmelidir. Örnek vermek gerekirse göğüs altı ölçüsü 85 cm çıkan kimsenin sütyen ölçüsü 90 olmaktadır. Sütyen ölçüsü sadede bununla sınırlı değildir, bir de cup ölçüsü gereklidir. Bunun için ise mezurayı bu sefer göğüslerin en geniş olduğu bölgeden yani göğüs uçları üzerinden geçirilerek ölçmek gereklidir. Sütyen ölçüsünde cup olarak isimlendirilen bedenler A, B, C, D ve DD'dir. Cup ölçüsü hesaplaması yapılırken şu formül kullanılır (göğüs üstü sonuç - göğüs altı sonuç= cup). Göğüs üstü ölçüsü 90 cm göğüs altı ölçüsü 75 cm çıkan kişinin sütyen cup ölçüsü C'dir. Bu belirleme şu tabloya göre yapılmaktadır;

Aradaki fark 0-6,5 cm ise A cup

6,5- 14 cm B cup

14-20 cm C cup

20-26 cm D cup

26 cm ve üzeri DD cup

Doğru Sütyen Bedeni Nasıl Öğrenilir?

En doğru sütyen bedeni hem göğüs çevresi hem de cup ölçüsünün bir arada ölçülerek belirlenmesi ile öğrenilebilir. Göğüs altı çevresi 80 cm, cup ölçüsü ise 90 cm çıkan bir kişinin en doğru sütyen bedeni 85 B şeklindedir. Sütyen seçimi yapılırken hem çevre hem de cup ölçüsüne göre olan modelleri tercih etmek sağlık ve konfor açısından en doğru karar olacaktır.