Takipne Nedir? Solunum Sayısı Kaç Olursa Takipne (Taşipne) Olur?

Sağlıklı bir erişkinin, dakikada 12 ile 20 arasında soluklanması gerekir, ancak bunun üstünde olursa takipne meydana gelir. Temel nedeni, oksijenin azalması ve karbondioksit oranının artmasıdır. Bronşit, astım ve zatürre, takipneye yol açabilen rahatsızlıklardandır. Özellikle yenidoğan bebeklerde yaygın olarak görülür. Bazı belirtilerle ortaya çıkan takipne nedir, solunum sayısı kaç olursa olur ve taşipne ne demek araştırılmasında fayda vardır.

Takipne Nedir ve Neden Olur?

Tıpta hızlı ve derin olmayan bir biçimde nefes alıp vermek anlamına gelen takipne, bazı enfeksiyon hastalıkları, astım, KOAH ve anksiyete nedeniyle meydana gelir. İnsan bedenindeki oksijen oranının azalması ve buna karşın karbondioksitin anormal bir biçimde yükselmesi sonucu oluşur. Sık sık ve sığ bir şekilde gerçekleşen solunum sırasında dakikada 20'nin üzerinde nefes alıp verilir. Sağlıklı bir yetişkinde bu aralığın, 12-20 arasında olması gerekir. Takipne veya diğer adıyla taşipne, aynı durumu ifade etmek için kullanılan terimlerdir. Bu durum bir hastalık değil, başka bir sağlık sorununun belirtisidir. Yetişkinlere ek olarak, yenidoğan bebeklerde de yaygın olarak görülür. Ayrıca viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan çocuklarda, ateş ve hırıltıya ek olarak takipne gözlemlenebilir. Diğer nedenlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

Zatürre

Pnömotoraks (akciğerin hava kaçırması)

Pulmoner emboli (akciğer pıhtısı)

Pulmoner fibroz (akciğerlerdeki hava keselerinin duvarlarının kalınlaşması)

Kistik fibroz (mukusun kalınlaşmasına bağlı olarak solunumda güçlük)

Kalp yetmezliği

Akciğer kanseri

Aşırı vücut sıcaklığı

Kan zehirlenmesi

Kandaki asit seviyesinin yükselmesi

Panik atak

Takipne Nasıl Tespit Edilir?

Farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilen takipnenin en önemli işareti, hızlı ve sığ nefes alıp vermektir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, doğru tanının konulabilmesi için acil olarak bir doktora bildirilmesi gerekir. Uzman sağlık çalışanları tarafından yapılacak olan acil müdahale, durumun daha da kötüleşmesini önler. Takipneyi ele veren diğer belirtiler arasında ise aşağıdakiler bulunur.