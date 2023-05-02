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Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır? En Kolay ve Tırnağa Zarar Vermeden Evde Takma Tırnak Yapıştırıcısı Nasıl Çıkarılır?

Takma tırnak nasıl çıkarılır sorusu, kendi aldığı ve taktığı takma tırnaklarını tırnağına zarar vermeyecek şekilde çıkarmak isteyen kişilerin yanıtını araştırdığı sorular arasında yer alır. Takma tırnaklarını evde bulunan malzemeler ile kolay, zararsız ve güvenli bir şekilde çıkarmak isteyenler “evde takma tırnak nasıl çıkarılır, takma tırnak yapıştırıcısı nasıl çıkarılır?” sorularının yanıtı için doğru yerdeler. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:23
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TAKMA TIRNAK NASIL ÇIKARILIR? EN KOLAY VE TIRNAĞA ZARAR VERMEDEN EVDE TAKMA TIRNAK YAPIŞTIRICISI NASIL ÇIKARILIR?

Takma tırnakları çıkarmak bazı durumlarda tırnaklara zarar verebilmektedir. Bu yüzden evde takma tırnak çıkarmak isteyenler "En kolay ve tırnağa zarar vermeden evde takma tırnak nasıl çıkar, yapıştırıcısı nasıl çıkarılır?" sorusunun yanıtını bilmeli ve zararsız yöntemle hem tırnağı hem de yapıştırıcısını çıkarılmalıdır. Bu yazımızda "takma tırnak çıkmıyor ne yapabilirim?" sorusunu soran kişiler için takma tırnak çıkarma yolunu derledik.

Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır?

Takma tırnakları evde çıkarmak oldukça kolaydır. Öncelikle takma tırnaklarını çıkarmak için aseton gibi bir oje çıkarıcı bulmanız gerekir. Pamuğa döktüğünüz bu oje çıkarıcıyı parmağınızın üzerine koyduktan sonra üzerini folyo ile kaplayıp birkaç dakika sonrasında takma tırnaklarınızı çıkarabilirsiniz. Takma tırnakları bu şekilde çıkarmak çekerek çıkarmak gibi diğer yöntemlerden çok daha güvenilirdir.

Tırnak Yapıştırıcı Nasıl Çıkarılır?

Takma tırnakları güvenli bir şekilde çıkardıktan sonra karşılaşılan en büyük sorun takma tırnak yapıştırıcısının tırnak üzerinde kalmasıdır. Kalan bu yapıştırıcı artıklarını temizlemenin en kolay yolu bir nemlendirici ya da tırnak bakım yağı ile tırnak üzerine masaj yaparak bu yapıştırıcının uzaklaşmasını sağlamaktır. Bu yöntemle kalıntıları uzaklaştırdıktan sonra tırnağınızda herhangi bir yıpranma olmadığını göreceksiniz.

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