Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır? En Kolay ve Tırnağa Zarar Vermeden Evde Takma Tırnak Yapıştırıcısı Nasıl Çıkarılır?

Takma tırnakları çıkarmak bazı durumlarda tırnaklara zarar verebilmektedir. Bu yüzden evde takma tırnak çıkarmak isteyenler "En kolay ve tırnağa zarar vermeden evde takma tırnak nasıl çıkar, yapıştırıcısı nasıl çıkarılır?" sorusunun yanıtını bilmeli ve zararsız yöntemle hem tırnağı hem de yapıştırıcısını çıkarılmalıdır. Bu yazımızda "takma tırnak çıkmıyor ne yapabilirim?" sorusunu soran kişiler için takma tırnak çıkarma yolunu derledik.

Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır?

Takma tırnakları evde çıkarmak oldukça kolaydır. Öncelikle takma tırnaklarını çıkarmak için aseton gibi bir oje çıkarıcı bulmanız gerekir. Pamuğa döktüğünüz bu oje çıkarıcıyı parmağınızın üzerine koyduktan sonra üzerini folyo ile kaplayıp birkaç dakika sonrasında takma tırnaklarınızı çıkarabilirsiniz. Takma tırnakları bu şekilde çıkarmak çekerek çıkarmak gibi diğer yöntemlerden çok daha güvenilirdir.

Tırnak Yapıştırıcı Nasıl Çıkarılır?

Takma tırnakları güvenli bir şekilde çıkardıktan sonra karşılaşılan en büyük sorun takma tırnak yapıştırıcısının tırnak üzerinde kalmasıdır. Kalan bu yapıştırıcı artıklarını temizlemenin en kolay yolu bir nemlendirici ya da tırnak bakım yağı ile tırnak üzerine masaj yaparak bu yapıştırıcının uzaklaşmasını sağlamaktır. Bu yöntemle kalıntıları uzaklaştırdıktan sonra tırnağınızda herhangi bir yıpranma olmadığını göreceksiniz.