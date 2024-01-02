Tam 00.00’da dünyaya geldi! 2024’ün sürpriz bebeği...





"YILBAŞIMIZ KUZEY OLDU"

Duygularının çok karışık olduğunu belirten anne Hafize Karabacak (23), "2024 yılına evde gireceğime, hastanede kucağımda bebekle girdim. Tam saat 12'de doğdu, çok şanslı bir bebek. O yüzden çok mutluyum. Doğum 15 Ocak'taydı. Yılbaşımız Kuzey oldu. Hastane ekibine çok teşekkür ediyorum. Doktorum çok ilgili ve alakalıydı. Oğluma yılbaşı tulumu giydirmişler ve çok yakıştı. Doğumum rahat oldu ve bebeğimi kucağıma aldığımda her şey değişti" diye konuştu.