Tam kıvamında içli köfte tarifi... Bu yöntemle sanıldığının aksine çok kolay... Dağılmıyor, çatlamıyor

İki adet plastik poşetin arasında yuvarlak hale getirdiğiniz hamuru koyun. Ardından oklava ile açın. İçerisini doldurup üstteki plastik poşeti kaldırın. İç harcı hamurun üzerine yerleştirdikten sonra alttaki plastik poşetin dışından iki ucu birleştirin ve kenarlarını döndürerek sıkıştırın. Son olarak poşetten içli köfteyi çıkarın ve küçük dokunuşlarla düzeltin.

SALATALIK VEYA HAVUÇ İLE

Elinizde yuvarladığınız hamurun orta kısmını bir havuç veya salatalık ile oymaya başlayın. Giderek daha derin ve geniş bir oyun oluşturun. Gerektiği durumlarda suyla ıslatarak inceltmeye devam edin ve içine harç ekledikten sonra eliniz ile kapatın. Su yardımı ile dışını düzeltin ve içli köfteniz pişirmeye hazır.