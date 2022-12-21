Tam kıvamında içli köfte tarifi... Bu yöntemle sanıldığının aksine çok kolay... Dağılmıyor, çatlamıyor

En ideal içli köfte nasıl yapılır? İçi doldurulurken dağılmamasının püf noktası nelerdir? İşte tüm püf noktalarıyla içli köfte tarifi…
EN PRATİK TAM KIVAMINDA İÇLİ KÖFTE TARİFİ
Hamuru için;
Harcına;
İÇLİ KÖFTENİN HAZIRLANIŞI
Tencerenin içerisine sıvı yağ ile yemeklik doğradığınız soğanları koyun ve pembe renk alana kadar kavurun. ARdından içerisine kıymayı ekleyip 5 dakika tahta bir kaşıkla ezerek kavurun. Salçayı da ekleyip kavurmaya devam ederken karabiber, kimyon, pul biber, maydanoz, tuz ve cevizi ilave edin. Tamamen karıştığında iç harcınız hazır demektir.
Ardından hamurun yapımına geçebilirsiniz. Öncelikle bir kabın içerisine bulguru ve irmiği alın. Sıcak suyu üzerine döküp streç filmle ağzını kapatarak 10 dakika bulgurların şişmesini bekleyin. Ardından streç filmi çıkarıp un, yumurta, salça, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyin. Elde yoğurarak karışmasını sağlayın. Gerekirse elinizi ıslatabilirsiniz. Ardından size önereceğimiz şekilde içli köftelerinizi açıp doldurmaya başlayabilirsiniz.
Derin bir tavada yağı kızdırıp içli köftelerinizi pişrebilirsiniz. Dışı renk aldığında havlu kağıt serili bir tabağa alın ve içli köfteniz hazır! .
İÇLİ KÖFTE NASIL OYULUR?
İçli köfteyi oymak için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. Aralarından dilediğinizi seçebilirsiniz. Hepsi oldukça pratik ve kolaydır.
PLASTİK POŞET İLE
İki adet plastik poşetin arasında yuvarlak hale getirdiğiniz hamuru koyun. Ardından oklava ile açın. İçerisini doldurup üstteki plastik poşeti kaldırın. İç harcı hamurun üzerine yerleştirdikten sonra alttaki plastik poşetin dışından iki ucu birleştirin ve kenarlarını döndürerek sıkıştırın. Son olarak poşetten içli köfteyi çıkarın ve küçük dokunuşlarla düzeltin.
SALATALIK VEYA HAVUÇ İLE
Elinizde yuvarladığınız hamurun orta kısmını bir havuç veya salatalık ile oymaya başlayın. Giderek daha derin ve geniş bir oyun oluşturun. Gerektiği durumlarda suyla ıslatarak inceltmeye devam edin ve içine harç ekledikten sonra eliniz ile kapatın. Su yardımı ile dışını düzeltin ve içli köfteniz pişirmeye hazır.