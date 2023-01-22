Tarihin havasını soluyacaksınız! Türkiye’nin en görkemli kütüphanesi...

Görkemli kapısından adımını attığınız andan itibaren kendinizi tarihin havasını solurken bulabileceğiniz Rami Kütüphanesi, ziyaretçilerine keyifli bir görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin kültürel mirasının geleceğe aktarılması açısından kritik önem taşıyan kütüphane, tarihsel hafızamızı yeni nesillere nakşederken, bugünümüze de eşsiz katkılar sunuyor. Tarihin büyüleyici ama bir o kadar da gerçekçi yanını, attığınız her adımda hissedeceğiniz Rami Kütüphanesi, teknolojinin en son imkanlarından faydalanarak donatılmasıyla da eşine az rastlanır bir deneyimi ziyaretçilerine sunuyor. İşte tek tek o bölümler:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili en büyük ihtisas kütüphanesi Rami yerleşkesinde bulunuyor. Atatürk'ün hayatı başta olmak üzere hakkında kaleme alınmış, ulusal ve uluslararası çaptaki bütün eserler, ihtisas kütüphanesinin raflarında yer alıyor. Kütüphane, milli mücadelemizin önderini derinlemesine tanımak ve akademik çalışmalar yapmak isteyenler için eşsiz kitapları uhdesinde barındırıyor.





İHTİSAS ALANINA GÖRE ÇALIŞMA SALONLARI



Binanın kütüphane bölümleri ise oldukça mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Çalışma salonları öğrencilerin ve araştırmacıların ilgi alanına göre bölümlere ayrılmış vaziyette. Her salonun girişine, bilgilendirici tabelalar asılarak, ihtisas alanlarına bölünmüş. 'Üniversite Hazırlık Çalışma Salonu', 'Araştırma Salonu', 'İlköğretim Çalışma Salonu', 'Lise Çalışma Salonu' gibi bütün branşlara hitap eden etüt alanları oluşturulmuş. Hatta öyle ki anaokulu ve ilköğretim 1. sınıf seviyesindeki çocuklar için bile aileleriyle gidip oturabileceği okuma salonları tahsis edilmiş. Şaşıracaksınız ama bu kadarla da kalınmamış; oyun çağındaki çocukların, ebeveyinlerinin gözetiminde eğlenebileceği, ses geçirmeyen ve korunaklı oyun salonları oluşturulmuş.



13 Ocak'ta açılan kütüphane, ilk günden itibaren vatandaşların akınına uğruyor. İzlenimlerimiz kaleme almak için gözlem yaparken, ilk dikkatimizi çeken de çalışma salonlarındaki yoğunluk oluyor. Üniversite çalışma salonlarından okuma salonlarına kadar istisnasız bütün salonlarda neredeyse boş sandalye bulmak imkansız. Her salon dolu ve gençler, alanlarında ve sınavlarında en iyisini yapabilmek için büyük bir gayretle çalışıyor.