Tatil planları için yaptırmışlardı! Depremde yuvaları oldu

Depremlerin etkilediği kentlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kardeşin tatil için yaptırdıkları karavan yaşam alanları oldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen İskenderun'da depremzedeler çadır kentler ya da konteynerlerde hayatlarını sürdürüyor.

AA Giriş Tarihi: 07.03.2023 08:44 PAYLAŞ ABONE OL

Hürriyet Mahallesi'nde oturan Ömer ve Murat Arıcan kardeşler de evleri hasar görmemesine rağmen depremin büyüklüğünün yaşattığı tedirginlik nedeniyle evlerine giremiyor. Arıcan kardeşler, mahalledeki Millet Parkı'na kurulan çadır kent alanına konuşlandırdıkları karavanda aileleriyle birlikte yaşıyor. Ömer Arıcan (48), AA muhabirine, depreme 5. kattaki evlerinde yakalandıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

Sarsıntıyla çatı katına koştuklarını aktaran Arıcan, "Zeminde duramıyorduk artık. Kızım birkaç defa düştü. Eşim düştü, ben düştüm. Bir şekilde çatıya vardık. Çatıya vardığımızda kızım dam kapısına tutunmuştu ben de eşimi ona doğru itekledim. Bu sefer ben ortada kaldım. Şiddetten damın ortasından onlara ilerleyemiyorum, iki adım atamıyorum o kadar şiddetli. Ya eşim ya kızım kolumu tuttu. Ondan sonra kapandık. Biz 'Artık bu bina yıkılacak, sağa mı düşeceğiz, sola mı bina yıkılacak' diye düşündük." ifadesini kullandı. Arıcan, depremin ardından geçtikleri bahçeli evde ikinci sarsıntıya yakalandıklarını ve burada da kalamadıklarını anlattı.