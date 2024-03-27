Tatlıların imparatoruna 150 yıldır bitmeyen ilgi

Kilis katmeri Ramazan ayının en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Tescilli Kilis katmeri, ince hamur, tereyağı, pudra şekeri, tarçın, bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor. 50 yıldır Gaziantep'te yaşadığını ve Kilis yöresel lezzetlerini çok özlediğini söyleyen Yusuf Kartoğlan, ''Memleketim Kilis ama ticaretle uğraştığım için 50 yıldır Gaziantep'te yaşıyorum. Sadece katmer yemek için her ay en az üç defa Kilis'e geliyorum. Bu lezzeti Gaziantep dahil hiçbir yerde bulamadım'' dedi.









DAMAK ÇATLATAN LEZZET YAKLAŞIK 150 YILDIR TÜKETİLİYOR



Tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmerinin en az bir asırdır tatlı geleneğini devam ettirdiklerini ve talebinde çok olduğunu söyleyen Baklava Ustası İlhan Kilimci, ''Kilis'in en az bir asırdır damak çatlatan lezzeti olan Kilis katmerinde ince hamur içerisinde kaymak, koyularak sade yağda kızartma işleminden sonra üstüne pudra şekeri ve fıstık süslemelerinden sonra sunuma hazır şekilde sofraları tatlandırır. Damak çatlatan lezzet yaklaşık 150 yıldır tüketiliyor. Bu lezzeti bizlere ulaştıran ustalarımız ise çekirdekten yetişme ve çocukluk döneminden itibaren bu sektörle ilgilenen kişilerle evde hamur açmasını öğrenerek lezzeti bizlerle buluşturuyor'' şeklinde konuştu.

ifadelerine yer verdi.









'KENDİ ÇOCUKLARIMIZA ÖĞRETİYORUZ'



Tatlı sektöründe çalışacak çırak olmadığını ve ilerleyen zamanda yetişmiş eleman konusunda sıkıntı çekeceklerini dile getiren Kilimci, ''Ustaların katmer için açtığı hamur kesinlikle marifet isteyen bir iştir. Bu işleri kimseye öğretemiyoruz çünkü çırak bulamıyoruz. Günümüzdeki ustalar çocukken öğrendi ve çırak olmadığı için kendi çocuklarımıza öğretiyoruz. En büyük mirasımız ise doğruluk ve dürüstlüktür. Hem ustalık hem de doğrulukla beraber Ahilik ortamında yetişen evlatlarımız memleketimizin bu eşsiz lezzetlerini vatandaşlarımıza sunmaya devam edecektir'' ifadelerini kullandı.

Kilis katmeri, Kilis mutfağının önemli bir parçasıdır ve yöresel lezzetler arasında yer alır. Geleneksel olarak özel günlerde, düğünlerde veya misafir ağırlama gibi özel durumlarda hazırlanır ve sunulur. Kilis katmeri, hem yöresel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken bir lezzet olmasının yanı sıra Türk mutfağının da zenginliğini ortaya koyan bir tatlıdır.