Tavuklara yeni komşu! Bahçede bulunan yaralı leylek kümeste yaşamaya başladı

Hatay'da sabah bahçelerinde uçamaz halde buldukları leyleğe sahip çıkan bir vatandaş ve ailesi, kuşu besleyip korumaya başladı. Ancak kimse leyleğin tavuklarla böyle hızlı kaynaşacağını tahmin etmiyordu. Yaralı leylek kısa sürede kümese yerleşerek tavukların adeta yeni komşusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:36
Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Poyraz, sabah saatlerinde evinin bahçesinde uçamaz halde olan leyleği fark etti.

Poyraz ailesi yaralı olduğunu düşündükleri leyleği beslemeye başladı. Kümeste tavuklarla yaşamaya başlayan leyleği balıklarla besleyen Poyraz, hayvanı Milli Parklar ekiplerine teslim etmeyi planladıklarını söyledi.


Leyleğin kümeste tavuklarıyla birlikte yaşadığını dile getiren 52 yaşındaki Yusuf Poyraz, "Sabah 06.30 gibi kalktığımızda dışarıda bir leylek gördük. Önce panik olduk, bir şey olur mu diye düşündük. Yem ve su verdik ama yemleri pek yemedi. Çocuklar solucan bulup verdiler. Balık yedirmeye başladım. Bir haftadır bizimle, tavuklarla arkadaş oldu, kümese girip çıkıyor. Mutluyuz ama sonuçta teslim etmemiz lazım. Milli parklara soracağız, alan olursa tabii ki vereceğiz" ifadelerini kullandı.