Taze Zencefil Nasıl Saklanır? Taze Zencefil Buzdolabında Saklanır Mı, Nerede Muhafaza Edilir?

Yemeklerde kullanılan ve çay olarak tüketilen taze zencefil nasıl saklanır diyenlerin ihtiyacı olan sadece temiz bir kağıt havlu veya bir cam kavanozdur. Ev yapımı taze zencefil nerede muhafaza edilir sorusuna yanıt arayanlar, hem rendeleyerek hem de kabuklarını soymadan saklayabileceklerini bilmelidir. Taze zencefil cam kavanozda nasıl saklanır diyenler, kağıt havludan da yararlanabilirler. Taze zencefil buzdolabında saklanır mı? İşte detaylar…

Taze Zencefil Nasıl Saklanır?

Faydaları nedeniyle birçok alanda kullanılan zencefil sadece mutfakta değil, ilaç sektöründe de yararlanılan bir bitkidir. Zencefilgiller familyasından olan bu bitkinin içinde, B3, B6, C, K vitaminleri ile magnezyum, potasyum, demir, çinko ve fosfor bulunur.

Çay olarak tüketildiği takdirde vücut için birçok açıdan fayda sağlar. Mide rahatsızlıklarını azaltır, hazımsızlığı giderir, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur, kansere karşı savaşır ve doğal bir antioksidan olması nedeniyle kilo vermeyi kolaylaştırır. Toz olarak kullanıldığı gibi tazesini tercih eden birçok kişi bulunur. Bu bitkinin, uzun süre bozulmadan nasıl saklanıldığını bilmeyenler için bu nokta önemlidir.

Kabuklu taze zencefilleri muhafaza etmek için temiz bir kağıt havlu ve peçete alın.

Taze zencefilleri kağıt havluya sardıktan sonra buzdolabında bir rafa koyun.

Kabuklu zencefiller bu halde 21 güne kadar dayanabilir.

Eğer kabukları soyulmuş ise buzlukta saklamak daha doğru olur.

Aynı şekilde zencefilleri tekrar peçeteye sarın ve bu şekilde difrize yerleştirin.

Buzlukta tam 6 ay boyunca muhafaza edilebilir.

Taze zencefilleri saklamak için kesinlikle plastik poşet veya naylon kullanmayın. Çünkü daha çabuk çürümelerine neden olur.

Taze Zencefil Kavanozda Nasıl Saklanır?

Eğer kabukları soyulmamış ise taze zencefilleri kavanozda muhafaza etmeye gerek yoktur. Ancak soyulmuşlarsa cam bir kavanoz kullanmak çok daha iyi olur. Zencefiller, kavanoza doldurulduktan sonra buzdolabında yaklaşık olarak 3 haftaya kadar dayanır.