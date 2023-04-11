Tedavi ettiği çocukların dünyasını odasının duvarlarına taşıyor!

Duvardaki resmini görmek için gelen çocukların bu sayede hastane korkusunun da azaldığını anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"Resimleri çizenler her geldiğinde direkt resim köşesine geçip 'acaba hala resmim duruyor mu' diye bakıyor. Resimlerini gördüklerinde de çok mutlu olduklarını görünce biz de mutlu oluyoruz. Bir oyun havasında biz çocukları muayene ediyoruz. Resimler çok güzel bir iletişim kaynağı oldu bizim için."

Demirhan, çocukların kalbine dokunmanın kendisi için paha biçilemez bir mutluluk olduğunu belirtti.