Tehlikesine inanamayacaksınız! Yeni alınan kıyafetleri yıkamazdığınızda…

Yeni giysilerin kirlenmemiş görünmesi güvenli oldukları anlamına gelmez. Göz ardı edilen bu durum, cildinize sızabilecek toksinleri içermesi tehdit oluşturabilir. Bu nedenle tüm bu tehditlerin neler olduğunu ve nasıl korunabileceğinizi sizler için listeledik.

Bir erkek giyim firmasının kurucusu olan Lee W. Johnson, çoğu giyim imalat fabrikasının oldukça yoğun kentsel sanayi bölgelerinde olduğunu ve bu fabrikaların "hava kalitesinin" şüpheli olduğunu belirtiyor. Bu eğilim, daha fazla kirlilik dolaşımına neden olurken üretilen kıyafetlerin kumaşlara da temasının oldukça muhtemel olduğunu ortaya koyuyor.





Havadaki birçok endüstriyel kirleticinin kolayca dolaştığını ve bu nedenle üretilirken harcanan süre boyunca kıyafetlere yerleşebildiğini dile getiren Johnson, giysilerin kişilere ulaştığında iyi görünseler de üzerlerinde görülmeyen birçok şey olduğunu söyledi.

Her ne kadar çeşitli kurallar çerçevesinde fabrikalar işlese de bu süreçte kullanılması gereken kimyasallar, öyle ya da böyle kıyafet yüzeylerine temas edebilir. Johnson, özellikle şu konularda endişelenilmesi gerektiğini belirtiyor;

Birçok parlak renkli boya pigmentinin yaygın bir bileşini olan kurşun

Genellikle kırışmayan giysilerde kullanılan formaldehit

Florokarbon bazlı bir su geçirmez olan PFC

Bazı durumlarda kontakt dermatit ile bağlantılı olduğu bilinen AZO dispers boya

Uzman Dermatolog Dr. Azadeh Shirası, kullanıcıları özellikle polyesterde yüksek seviyelere çıkabilecek ve sadece kontakt dermatite değil kanser riskini de artırabilecek olan kinoline karşı da dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

TOKSİNLER CİLDİNİZİ NASIL ETKİLER?





Uzman Dermatolog Dr. Loretta Ciraldo, yıl boyunca sıklıkla kontakt dermatit adı verilen belirli bir maddeyle temas sonucunda oluşan kırmızı ve kaşıntılı bir döküntü olan vakalarla karşılaştığını belirtiyor.

Dar giysilerden kaynaklanan terleme ve sürtünmenin, potansiyel olarak tahriş edici veya alerji üreten boyalar sonucunda kimyasalların ciltle temas etmesinin bu sonuçlara katkıda bulunduğunu belirtiyor, Ciraldo. Suyla ortaya çıktığını dile getiren uzman, çamaşır makinesinde yıkayarak bu toksik maddelerin çıktığını, ama su ile temasta nasıl çıkıyorsa, yıkanmadan giyilmesi durumunda terle de ortaya çıkarak vücuda temas edeceğini belirtiyor.

Cilde temas eden bu maddelerin fark edilemeyebileceğini fakat görünür olmasalar da ciltte tahriş, kızarıklık gibi sonuçlara neden olabileceğin anlattı. Bazen sadece kaşıntı ile ortaya çıkabilecek bu süreç, anlaşılması zor olan bir durum haline gelebilir.

Her iki dermatolog da hassas cilt ve egzamadan muzdarip kişilerin bu etkileri hissetme olasılığının yüksek olduğunu, ancak bu koşullara sahip olmasanız bile bu kimyasallara karşı hassasiyet geliştirebileceğinizi belirtiyor. Shirazi, ilk giyildiğinde veya diğer seferde alerjiniz olmayabilir, ancak zamanla hassaslaşılacağını belirtiyor.

YENİ GİYSİLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YIKAMANIN PÜF NOKTASI





Erkek giyim firması kurucusu Johnson, yeni giysileri ters çevirerek hafif soğuk bir yıkama yapmanızı ve düşük ayarda sıkma işlemini gerçekleştirmeniz gerektiğini dile getirdi. Makinede yıkanamayacak parçalar için ise endişelenmenize gerek yok. Biraz deterjanla basitçe ve hızlı bir elde yıkama, teninizle fazla temas ettirmeden önce kimyasalları, boyaları ve toksik diğer maddeleri uzaklaştırmanın en iyi yolu.