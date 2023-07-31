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Tek Kişilik Pilav Tarifi ve Ölçüleri - 1 Kişilik Pilava Ne Kadar Pirinç Gider?

Tek başına tüketilebildiği gibi Türkiye’de yaygın olarak nohut ve tavukla birleştirilen pirinç pilavının lezzetli ve kıvamlı olması için ideal malzeme ölçülerinin öğrenilmesi gerekir. Yani tek kişilik pilava ne kadar pirinç ve tavuk gider sorusuna yanıt arayanlara denenmiş tarifler dikkate alınarak cevap verilmelidir. Buna ek olarak tek kişilik pilav kaç bardak pirinçten yapılır diyenlere bu tarifin hazırlanışına yönelik olan detaylar da aktarılmalıdır.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 09:57
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TEK KİŞİLİK PİLAV TARİFİ VE ÖLÇÜLERİ - 1 KİŞİLİK PİLAVA NE KADAR PİRİNÇ GİDER?

Pirinç, su, tuz ve tereyağı gibi ürünlerle yapılan pirinç pilavının doğru kıvamda olması için bu yemek tarifinin içerdiği malzemelerin ölçüsüne dikkat edilmelidir. Dolayısıyla tek kişilik pilava ne kadar pirinç ve tavuk gider diyenlere bu tarifin başarılı bir şekilde hazırlanmasını mümkün kılan ideal malzeme ölçüsü hakkında açıklama yapılmalıdır. Ayrıca tek kişilik pilav kaç bardak pirinçten yapılır diyenlere bu tarifin püf noktaları da sıralanmalıdır.

Tek Kişilik Pilava Ne Kadar Pirinç Gider?

Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Çin ve İran gibi ülkelerde de yaygın olarak tüketilen pirinç pilavının tarifi sıklıkla araştırılır. Çünkü bu tarifin içerdiği pirinç, su, tereyağı ve tuz gibi malzemelerin ölçüsü pirinç pilavının lezzeti ile kıvamını direkt olarak etkiler. Bu nedenle pirinç pilavının malzeme ölçüsü 1, 2, 3 veya daha fazla kişi için yapılacak olmasına göre değişir. Buna ek olarak özellikle öğrenci olan ve tek başına yaşayıp pirinç pilavı tüketmeyi sevenlerin 1 kişilik pirinç pilavı tarifini araştırdığı söylenebilir. 2-3 kişilik tam ölçülü pirinç pilavı tarifi göz önünde bulundurulduğu zaman tek kişilik pilava eklenen malzemelerin hangi ölçülerde olması gerektiği açıklanabilir. 1 kişilik pirinç pilavı tarifinin içerdiği malzemeler aşağıdaki gibidir:

  • 1/3 su bardağı pirinç
  • 1 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
  • Bir tutam tuz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (tereyağı mevcut değilse margarin)

Tek Kişilik Pilava Ne Kadar Tavuk Gider?

1 kişilik pirinç pilavı tarifine tavuk ve nohut gibi malzemelerin ilave edilmesi mümkündür. Bu durumda haşlanacak olan tavuk ile nohut miktarının pilavın ölçüsüne göre ayarlanması gerekir. Dolayısıyla tek kişilik pirinç pilavı hazırlayacak olan kişilere 1 adet orta boy tavuk but haşlamaları önerilebilir. Buna ek olarak tek kişilik tavuklu pirinç pilavına yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut eklenebilir. Bir kişilik pirinç pilavı tarifinin yapılışı ise aşağıdaki gibidir:

  1. İlk olarak 1/3 su bardağı pirincin bir süzgeç yardımıyla yıkanması gerekir.
  2. 5 dakika kadar suda dinlendirilen pirincin süzülmesi uygundur.
  3. Pilavın yapılacağı küçük boy tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin eklenir.
  4. Tereyağı eritildikten sonra süzülen pirinç de tencereye eklenir ve orta ateşte kavrulur.
  5. 1 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su ile bir tutam tuz kavrulan pirince eklenir.
  6. Hazırlanan pirinç pilavı orta ateşte bir süre pişirildikten sonra ocağın altı kısılır.
  7. Suyunu çeken pirinç pilavı 10 dakika kadar dinlendirildikten sonra servis edilebilir.

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