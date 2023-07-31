Tek Kişilik Pilav Tarifi ve Ölçüleri - 1 Kişilik Pilava Ne Kadar Pirinç Gider?

Pirinç, su, tuz ve tereyağı gibi ürünlerle yapılan pirinç pilavının doğru kıvamda olması için bu yemek tarifinin içerdiği malzemelerin ölçüsüne dikkat edilmelidir. Dolayısıyla tek kişilik pilava ne kadar pirinç ve tavuk gider diyenlere bu tarifin başarılı bir şekilde hazırlanmasını mümkün kılan ideal malzeme ölçüsü hakkında açıklama yapılmalıdır. Ayrıca tek kişilik pilav kaç bardak pirinçten yapılır diyenlere bu tarifin püf noktaları da sıralanmalıdır.

Tek Kişilik Pilava Ne Kadar Pirinç Gider?

Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Çin ve İran gibi ülkelerde de yaygın olarak tüketilen pirinç pilavının tarifi sıklıkla araştırılır. Çünkü bu tarifin içerdiği pirinç, su, tereyağı ve tuz gibi malzemelerin ölçüsü pirinç pilavının lezzeti ile kıvamını direkt olarak etkiler. Bu nedenle pirinç pilavının malzeme ölçüsü 1, 2, 3 veya daha fazla kişi için yapılacak olmasına göre değişir. Buna ek olarak özellikle öğrenci olan ve tek başına yaşayıp pirinç pilavı tüketmeyi sevenlerin 1 kişilik pirinç pilavı tarifini araştırdığı söylenebilir. 2-3 kişilik tam ölçülü pirinç pilavı tarifi göz önünde bulundurulduğu zaman tek kişilik pilava eklenen malzemelerin hangi ölçülerde olması gerektiği açıklanabilir. 1 kişilik pirinç pilavı tarifinin içerdiği malzemeler aşağıdaki gibidir:

1/3 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

Bir tutam tuz

1 yemek kaşığı tereyağı (tereyağı mevcut değilse margarin)

Tek Kişilik Pilava Ne Kadar Tavuk Gider?

1 kişilik pirinç pilavı tarifine tavuk ve nohut gibi malzemelerin ilave edilmesi mümkündür. Bu durumda haşlanacak olan tavuk ile nohut miktarının pilavın ölçüsüne göre ayarlanması gerekir. Dolayısıyla tek kişilik pirinç pilavı hazırlayacak olan kişilere 1 adet orta boy tavuk but haşlamaları önerilebilir. Buna ek olarak tek kişilik tavuklu pirinç pilavına yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut eklenebilir. Bir kişilik pirinç pilavı tarifinin yapılışı ise aşağıdaki gibidir: