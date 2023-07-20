Televizyonu temizlerken bu yöntemi kullanın! Çizmeden pırıl pırıl yapıyor…

Televizyon izlemek hepimizin hemen her gün yaptığı bir eylem, peki kaçımız nasıl temizleneceğini biliyoruz? İşte tüm yönleriyle televizyon temizliği…
Ekranda toz, film ve parmak izi birikmesini önlemek için TV ekranlarının haftalık olarak temizlenmesi gerekir.
Lekeler, toz ve parmak izleri birikebilir ve ekranın netliğini bozabilir. Bunu göz önünde bulunduran uzmanlar, düz ekranları toz veya iz bırakmadan temizlemenin en iyi yollarına ilişkin tavsiyelerini paylaştı.
TELEVİZYONU KAPATIN
Temizlikten önce i, kaza sonucu oluşabilecek hasarları önlemek ve elektrik çarpması riskini azaltmak için TV'nin kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olunması önerilir.
MİKROFİBER BEZ KULLANIN
Mikrofiber bezler, "ekranı çizmeden" tozu alma konusunda "yumuşak ve etkilidir". Uzmanlar, bireylerin kağıt havlu veya normal bez kullanmaktan "kaçınmaları" gerektiğini çünkü bunların tüy bırakabileceğini ve hatta "çizik" bırakabileceğini söylüyor.
KURU TOZ ALIN
Uzmanlar şunları söyledi: "Gevşek tozu ve kiri temizlemek için ekranı ve TV çerçevesini kuru mikrofiber bezle nazikçe silin. En tepeden başlayın ve aşağı inin. Ekrana zarar vermemek için hafif baskı uygulayın."
BEZİ NEMLENDİRİN
TV ekranındaki çizgileri ve diğer birikintileri gidermek için bezin ıslanması gerekir, ancak bu sırılsıklam olması gerektiğini anlamına gelmez.
Mikrofiber bezi az miktarda damıtılmış suyla veya elektronik cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir ekran temizleme solüsyonuyla nemlendirin. Ancak mineral birikintileri veya izleri bırakabileceğinden, normal musluk suyu kullanmaktan kaçınılmalıdır.
EKRANI TEMİZLEYİN
Nemli bezi kullanarak ekranı aşırı basınç uygulamamaya dikkat ederek nazik, dairesel hareketlerle silin. Hassas yüzeye zarar verebileceğinden ekranı ovmaktan kaçınılmalıdır. Lekeli veya parmak izi olan alanlara odaklayın.
EKRANI KURUTUN
Ekran temizlendikten sonra, mikrofiber bezin kuru bir kısmını veya başka bir kısmı kullanarak nemi veya izleri nazikçe silin. TV'yi tekrar açmadan önce ekranın tamamen kuru olduğundan emin olun. TV'nin yanı sıra, kumanda ve TV'nin etrafındaki diğer yüzeylerin de temizlenmesi gerekir.
Herhangi bir kiri veya kiri temizlemek için hafif nemli bir bez veya dezenfekte edici mendil kullanılabilir. Ancak, uzaktan kumandayı temizlerken cihazın içine aşırı nem girmemesine dikkat edilmelidir.
Uzmanlar şunları ekledi: "Toz birikmesini önlemek için TV'nin ve çevresinin tozunu düzenli olarak almak iyi bir fikirdir. Ayrıca, lekeleri ve parmak izlerini en aza indirmek için ekrana parmaklarınızla dokunmaktan kaçınmanız önerilir."