Televizyonu temizlerken bu yöntemi kullanın! Çizmeden pırıl pırıl yapıyor…

KURU TOZ ALIN

Uzmanlar şunları söyledi: "Gevşek tozu ve kiri temizlemek için ekranı ve TV çerçevesini kuru mikrofiber bezle nazikçe silin. En tepeden başlayın ve aşağı inin. Ekrana zarar vermemek için hafif baskı uygulayın."

BEZİ NEMLENDİRİN

TV ekranındaki çizgileri ve diğer birikintileri gidermek için bezin ıslanması gerekir, ancak bu sırılsıklam olması gerektiğini anlamına gelmez.

Mikrofiber bezi az miktarda damıtılmış suyla veya elektronik cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir ekran temizleme solüsyonuyla nemlendirin. Ancak mineral birikintileri veya izleri bırakabileceğinden, normal musluk suyu kullanmaktan kaçınılmalıdır.