Temiz kalmak için gerçekten her gün yıkanmak doğru mu?

Bazı insanlar her gün banyo yapmanın gerçekten gerekli olmadığı konusunda hemfikir olsa da, diğerleri hijyen alışkanlıklarına şiddetli tepkiler vererek onları iğrenç ve temel hijyen becerilerinden yoksun olarak nitelendiriyor. Tepkilere rağmen, her gün banyo yapmanın giderek daha az popüler hale geldiği görülüyor.

Millennial Podcast tarafından Mayıs 2020'de yapılan bir ankete göre, dinleyicilerin yüzde 55,6'sı karantina boyunca her gün duş almadıklarını söyledi. Yine 2020'de Daily Mail, Birleşik Krallık'taki insanların yaklaşık yüzde 25'inin pandemi sırasında günlük duş almayı bıraktığını ortaya koydu. New York Times , 2021'de pandemi sırasında günlük duştan vazgeçmeye karar veren insanları içeren bir makale yayınladı.

UZMANLAR GÜNLÜK BANYO HAKKINDA NE DİYOR?





Peki duş almak mı duş almamak mı? Londra'daki Cadogan Clinic'te danışman dermatolog Derrick Phillips, günde bir kez yıkamanın sosyal nedenlerle ideal olduğunu, ancak sağlığınız için kesinlikle gerekli olmayabileceğini söylüyor. "Günde bir kez yıkamak, çoğu çocuk ve yetişkin için sosyal olarak kabul edilebilir bir kişisel hijyen ve temizlik düzeyini korumak için yeterlidir. Cilt kendi kendini temizliyor ve doğal olarak pul pul dökülüyor. Keselenme, fiziksel kiri temizlemeye ve temizlik algısını güçlendirmeye yardımcı olur, ancak gerekli değildir." diyor.

Başka bir deyişle, günlük duş koku almana ve taze ve temiz hissetmene yardımcı olur, ancak vücudunu her gün tepeden tırnağa keselemek, temizlemek muhtemelen seni "daha temiz" yapmaz. Bazıları, duşun cilde gerçekten zarar verebileceğinden endişe ediyor ve bu da şunlara yol açıyor:

Kuruluk

Tahriş

Enfeksiyon

Cilt mikrobiyomunun bozulması

New York merkezli dermatolog Dr. Adarsh Mudgil'e göre, günlük banyo yapmanın zaten tehlikeli olduğuna dair bu teoriyi destekleyen çok az kanıt var. Günlük yıkama "gerekli değil, ancak son zamanlarda medyada yaygın olarak bildirildiği gibi cildimiz için zararlı olduğunu da düşünmüyorum" diyor. "Nemlendirmezseniz her gün banyo yapmak cildi daha kuru hale getirebilir, ancak kanıtlanabilecek tek şey bu. Mikrobiyomumuz üzerindeki etkileri spekülatiftir."

2018'de yapılan bir araştırma, bazı cilt hastalıklarının değişen mikrobiyal durumla ilişkili olduğunu ortaya koydu, ancak aynı çalışma, sağlıklı bir yetişkinin cilt mikrobiyotasının, banyo sıklığı gibi çevresel değişikliklere rağmen zaman içinde stabil olduğunu kaydetti.

SAĞLIKLI BANYO ALIŞKANLIKLARI NASIL DEĞİŞİR?





Phillips ve Mudgil'in açıkladığı gibi, en uygun banyo sıklığı duruma ve vücut tipine bağlı olarak değişebilir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazılarının daha az banyo yapması işe yarar:

Bebekler

Hassas cilde sahip insanlar

Egzama veya sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları olanlar

Su tasarrufuna önem verenler

Masa başında çalışan insanlar

Günlük banyo yapmak aşağıdakiler için en iyisi olabilir:

Çocuklar

Nemli yerlerde yaşayan insanlar

Sık egzersiz yapan insanlar

Fiziksel olarak zorlayıcı işleri olanlar

Bebekler

Phillips'e göre, yeni doğan bebekler hassas ciltleri nedeniyle daha az sıklıkta yıkanmalıdır.

"Yeni doğan bebekler, sabun ve sıcak suyun kurutucu etkilerine karşı daha hassas olan hassas bir cilde sahiptir. Günlük yıkamanın aşırı olması muhtemeldir ve ciltlerine zarar verebilir." diyerek bebek yıkama sıklığının önemli bir dikkat gerektirdiğini belirtiyor.

Küçük çocuklar

Yeni yürümeye başlayan çocuklar ve küçük çocuklar için hassas cilt daha az sorun teşkil eder. Mudgil'e göre, çocuklar günlük olarak nazikçe yıkanmalı ve ayrıca yağ birikmesini ve iltihaplanmayı önlemek için kirlendikleri zaman temizlenmelidir. Çocukların çabuk kirlenme eğilimi vardır, bu nedenle vücutlarını aşırı derecede ovalamadan temiz tuttuğunuzdan emin olun.

Aktif bir yaşam tarzı olan insanlar

İster çok koşu yapın, ister yoğun fiziksel emek gerektiren bir işiniz olsun, birçok insan gün boyunca kendilerini fazladan ter atarken bulur. Hem Phillips hem de Mudgil'e göre, bir antrenmandan veya uzun bir vardiyadan hemen sonra günlük banyo yapmak en uygunudur.

Nemli yerlerde yaşayan insanlar

Hava aşırı sıcak olduğunda, insan vücudu serin kalmak için doğal olarak daha fazla ter üretir. Mudgil, cildinizin taze kalmasını sağlamak ve sebum birikmesi riskini azaltmak için vücudun en az günde bir kez sıcak hava dalgaları sırasında veya nemli yerlerde yıkanmasını önerir.

Cilt koşulları veya hassasiyeti olan kişiler





Bir cilt rahatsızlığınız varsa, cilt biyomu tahrişe daha yatkın olabilir. Phillips, günlük duş almanın sizin için ideal olmayabileceğini öne sürüyor. Bu tür koşullar şunları içerebilir:

Egzama

Sedef hastalığı

Gül hastalığı

Alopesi

Seboreik dermatit

Phillips, "Yıkama, cildin üst tabakasındaki doğal yağları sıyırarak kurumaya ve tahrişe neden olur" diyor. Bu, doğal olarak kuru cilde sahip olan egzamalı kişilerde özellikle sorunlu olabilir. Duşta çok nazik olmayı tavsiye ediyor. Parfümlü ürünlerden kaçının ve ciltteki yağları geri kazanmaya ve tahrişi önlemeye yardımcı olmak için her zaman krem veya losyon gibi yumuşak bir yumuşatıcı kullanın .

İDEAL BANYO RUTİNİ

Uzmanlar, günlük banyo yapmanın cilt için güvenli olduğunu ve daha olumlu sosyal etkileşimlere sahip olmanıza yardımcı olabileceğini söylüyor. Sağlıklı bir rutini nasıl oluşturabileceğinize dair birkaç ipucu:

Yaşam tarzınıza ve vücut tipinize uygunsa günlük banyo yapın.

Su tasarrufu veya cilt rahatsızlığı konusunda endişeleriniz varsa, her gün banyo yapmak yerine gün aşırı banyo yapabilirsiniz.

Günlük duş alamıyorsanız, leke temizliği yapabilirsiniz.

Aşırı kurutan ürünlerden kaçının.

Haftada bir kereden fazla peeling ve keselenme teknikleri kullanmaktan kaçının.

Her duş veya banyodan sonra vücut nemlendiricileri ve losyonları kullanın.

Her gün banyo yapmak şart olmasa da Mudgil, 2 günden fazla beklememenin en iyisi olduğunu söylüyor. "Her gün tahriş edici maddelere, patojenik organizmalara ve çevresel kirleticilere maruz kalıyoruz. Bunları cildimizde uzun süre bırakmak bizim için iyi olamaz" diyor Mudgil. Phillips, ayaklarla birlikte koltuk altı ve cinsel organlar gibi tüylü ve terlemeye meyilli bölgelere odaklanmanızı önerir. Ardından sabunlarınızdaki tahriş edici maddelere dikkat edin, örneğin:

Sodyum lauril sülfat ve sodyum lauret sülfat gibi sülfatlar

Kokamidopropil betain (CAPB)

Formaldehit

Heksaklorofen

Phillips, "Geleneksel sabunlar ve duş jelleri aşırı derecede kurur ve hassas cildi tahriş edebilecek sodyum lauril sülfat gibi bileşenler içerebilir" diyor. Bu nedenle ciltteki nemi korumaya yardımcı olan gliserin gibi nemlendiriciler içeren nemlendirici sabunlar ve jeller arayın.

Bu nedenle yıkandıktan sonra mutlaka vücudunuzu nemlendirme aşamasını atlamayın. Cilt tipiniz için uygun bir nemlendiriciyi seçerek, vücudunuz için gerekli nem dengesini sağlayabilirsiniz.

"SONUÇ TARTIŞMALI"

Uzman dermatologlar bile günlük duş tartışması konusunda biraz bölünmüş durumda. Ancak, çoğu insanın hemfikir olduğu birkaç nokta var.

İlk olarak, günlük duş almak mutlaka gerekli değildir, ancak size zarar vermez. Yapışkan, kirli hissediyorsanız, her gün duş almanın yanlış bir tarafı yoktur. Ne sıklıkta yıkanmanız gerektiği sorusuna gelince, vücudunuzun nasıl hissettiğine dikkat edin. Rehberiniz bu olsun.