Temizliği jet hızıyla bitirmek isteyenler için tüyo! Kısa sürede her yer pırıl pırıl olacak

Temizliğe doğru yaklaşım çok önemlidir, çünkü evin her alanın her gün temizlenmesi gerekmez. Bunu yapmak için odaları üç kategoriye ayırın ve günlük, haftalık ve aylık olarak nelerin temizlenmesi gerektiğini belirleyin. Banyoda örneğin musluklar ve klozetler günlük olarak nemli bezle silinebilir. Haftada bir kez tüm alan iyice temizlenmelidir. Yerleri süpürmek ve paspaslamak da atlanmamalıdır. Duş başlıklarının ve muslukların sağlıklı çalışması için birkaç ayda bir kireçten arındırılması gerekir.

Bunu yapmak için duş başlığını ve musluk süzgecini söküp kireç çözücü solüsyona koymak ve 10 dakika sonra suyla iyice durulamak en iyi çözümdür. Kireç çözme için profesyonel bir kireç çözücü kullanılması önerilir. Bu sayede, istenmeyen ve inatçı kireci tamamen ve sitrik asit veya sirkeden 5 kat daha hızlı çözülür. Aynı zamanda kolayca biyolojik olarak parçalanabilir, hijyenik olarak temizler ve aynı zamanda malzemeler üzerinde özellikle hassastır. Kireç sökücü ile duş tekneleri, duvar karoları ve mat armatürler de kolayca kireçten arındırılabilir. Bunu yapmak için, bir bezi kireç çözücü solüsyona batırın, yüzeyleri onunla silin ve ardından soğuk suyla iyice durulayın.

Banyodakine benzer bir prosedür mutfakta da kullanılabilir. Bunun için her gün yemek hazırladıktan sonra yüzeyleri nemli bir bezle silin. Haftada bir, bakterilere hiç şans vermemek için her şeyi iyice temizleyin. Birkaç ayda bir, suyla temas eden cihazlara ve yüzeylere kireç çözücü uygulayın.