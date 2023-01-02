Temizliği jet hızıyla bitirmek isteyenler için tüyo! Kısa sürede her yer pırıl pırıl olacak

İşte temizlik ustalarının kısa sürede tüm evi pırıl pırıl yapmak için uyguladığı yöntemler…
TEMİZLİĞİ HIZLANDIRAN 3 ÖNERİ
1. İpucu: ZAMAN YÖNETİMİ
Ev işlerinde günlük bir rutin oluşturmak ve zaman sınırlaması koymak çok yardımcı olabilir. İster 30 dakika, isterseniz 1 saat ayırarak temizlenecek alanları günlere bölmek özellikle temizliği sevmeyenler için hem motivasyon hem de başarı kaynağı olabilir. Zaman kısıtlamasından dolayı iki iş arasında beklemek yerine köprü görevi görecek farklı bir iş de yapabilirsiniz. Örneğin makarnanın kaynamasını beklerken bulaşık makinesini temizleyip kirli bulaşıklara yer açabilirsiniz.
Özellikle mümkün olduğunca çok zaman kazanmak istiyosanız, evdeki düzeni sağlamak ve işleri çok uzun süre ertelememek önemlidir. Eşyaları kullandıktan hemen sonra yerlerine koyarak, ilk etapta dağınıklık yaratmaktan kaçınabilirsiniz. Ayrıca, evde belirli bir rutin oluşturduğunuzdan emin olun, çünkü bir şey tekrar tekrar aynı şekilde ve günün aynı saatinde yapılırsa, bu bir alışkanlık haline gelir ve nihayetinde oldukça basit bir şekilde düşünmeden yapılır. Bu şekilde ev işi günlük hayatın sabit bir parçası haline gelir ve böylece daha az yük olarak algılanır.
İpucu 2: SİSTEMLİ OLMAK
Banyonuzda eşya koyacak yer kalmadığında tekrar düzene sokma vakti geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak aslında banyolar ne zaman ve ne sıklıkla temizlenmelidir?
Temizliğe doğru yaklaşım çok önemlidir, çünkü evin her alanın her gün temizlenmesi gerekmez. Bunu yapmak için odaları üç kategoriye ayırın ve günlük, haftalık ve aylık olarak nelerin temizlenmesi gerektiğini belirleyin. Banyoda örneğin musluklar ve klozetler günlük olarak nemli bezle silinebilir. Haftada bir kez tüm alan iyice temizlenmelidir. Yerleri süpürmek ve paspaslamak da atlanmamalıdır. Duş başlıklarının ve muslukların sağlıklı çalışması için birkaç ayda bir kireçten arındırılması gerekir.
Bunu yapmak için duş başlığını ve musluk süzgecini söküp kireç çözücü solüsyona koymak ve 10 dakika sonra suyla iyice durulamak en iyi çözümdür. Kireç çözme için profesyonel bir kireç çözücü kullanılması önerilir. Bu sayede, istenmeyen ve inatçı kireci tamamen ve sitrik asit veya sirkeden 5 kat daha hızlı çözülür. Aynı zamanda kolayca biyolojik olarak parçalanabilir, hijyenik olarak temizler ve aynı zamanda malzemeler üzerinde özellikle hassastır. Kireç sökücü ile duş tekneleri, duvar karoları ve mat armatürler de kolayca kireçten arındırılabilir. Bunu yapmak için, bir bezi kireç çözücü solüsyona batırın, yüzeyleri onunla silin ve ardından soğuk suyla iyice durulayın.
Banyodakine benzer bir prosedür mutfakta da kullanılabilir. Bunun için her gün yemek hazırladıktan sonra yüzeyleri nemli bir bezle silin. Haftada bir, bakterilere hiç şans vermemek için her şeyi iyice temizleyin. Birkaç ayda bir, suyla temas eden cihazlara ve yüzeylere kireç çözücü uygulayın.
3. İpucu: TEMİZLİK MALZEMELERİNİ EL ALTINDA BULUNDURUN
Temizlik yaparken sistem çok önemlidir, aksi takdirde hızla yolunuzu ve motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Ancak sadece süreç değil, aynı zamanda doğru ekipman da temel bir öneme sahiptir. En iyi seçenekte tüm temizlik malzemelerini ve gereçlerini evinizin belirli bir alanında tutabilirsiniz. Deterjanlar ve temizlik bezleri banyo veya mutfak dolaplarında kolayca saklanabilir. Böylece sabit yerleri vardır ve her an kullanılabilirler. Çünkü özellikle arada temizlik yapmak için ekipmanların hızlı bir şekilde el altında olması ve zahmetli bir şekilde bir araya getirilmesine gerek kalmaması önemlidir.
Hazırlığa ne kadar az zaman ayırırsanız temizleme süreci o kadar hızlı olur. Bez ve süngerleri de takip edebilmeniz için her odaya kendi rengini vermeniz önerilir. Örneğin mavi bezleri sadece banyoda, kırmızı bezleri ise mutfakta kullanabilirsiniz. Lavabo ve klozetlerde de hijyen açısından farklı renk tercih edilmesi önerilir.