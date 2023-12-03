Temizlik süresini yarıya indiren yöntem! Hem pratik hem de etkili temizliğin sırrı…

Bu maddeleri yerine getirmeniz temizlik sürenizi yarıya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda sürekli temiz bir eve sahip olmanızı sağlayacak.

BİR SİSTEM KURUN

Temizlik uzmanı Debbie Sardone, temizlik sürenizi yarıya indirmenin bir sistemle başladığını söylüyor. Evi her seferinde aynı sırayla temizlemenin etkili olduğunu belirtiyor. Temizlik yaparken oda oda ilerlemeniz gerektiğini ve bir oda baştan sona temizlendikten sonra ikinciye geçmenin daha pratik olduğunu söylüyor.

Sardone, "Zamanın kısaltılması için tutarlı olmanız gerekir; temel mantık bu" diyor. "Her temizlik yaptığınızda aynı şeyi yapıyorsunuz, dolayısıyla bu bir rutin. Rutin yöntemdir ve bu doğası gereği temizlemenin daha iyi bir yoludur çünkü hız, acele etmekten ziyade yöntemden gelir."