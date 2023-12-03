Temizlik süresini yarıya indiren yöntem! Hem pratik hem de etkili temizliğin sırrı…

Bu maddeleri yerine getirmeniz temizlik sürenizi yarıya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda sürekli temiz bir eve sahip olmanızı sağlayacak.
BİR SİSTEM KURUN
Temizlik uzmanı Debbie Sardone, temizlik sürenizi yarıya indirmenin bir sistemle başladığını söylüyor. Evi her seferinde aynı sırayla temizlemenin etkili olduğunu belirtiyor. Temizlik yaparken oda oda ilerlemeniz gerektiğini ve bir oda baştan sona temizlendikten sonra ikinciye geçmenin daha pratik olduğunu söylüyor.
Sardone, "Zamanın kısaltılması için tutarlı olmanız gerekir; temel mantık bu" diyor. "Her temizlik yaptığınızda aynı şeyi yapıyorsunuz, dolayısıyla bu bir rutin. Rutin yöntemdir ve bu doğası gereği temizlemenin daha iyi bir yoludur çünkü hız, acele etmekten ziyade yöntemden gelir."
YUKARIDAN AŞAĞI, SOLDAN SAĞA TEMİZLİK
Sehpayı silerek, ardından panjurları temizleyerek temizlik yapmak, sadece panjurlardan gelen tozun yeni temizlenmiş sehpanıza bulaşmasına neden olur. Sardone odanın en üstünden başlamanın tozları aşağı inerek temizlemenin tekrar tekrar toz alma zahmetinden kurtaracağını söylüyor.
Aynı şekilde, soldan sağa temizlik, bir yerden bir yere gitmek yerine tüm odayı kaplamanızı sağlar.
Sardone, "Çoğu insan bir şey görür ve onu temizler, sonra yukarı bakıp başka bir şey görüyor ve onu temizler. Bu da kirin az önce temizlediğiniz şeyin üzerine düşmesine neden olur" diyor. "Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa çalışırsanız, yeni temizlediğiniz alanları temizlemek yerine bir kez temizlemiş olursunuz."
UYGUN MALZEMELERİ HAZIR TUTUN
İhtiyacınız olan tüm alet ve temizlik ürünlerinin elinizin altında olması, lavabonun altındaki dolapta ileri geri yürüyerek zaman kaybetmeyeceğiniz anlamına gelir. Sardone bir önlük, takmanızı ve ceplerini temizlik malzemeleriyle doldurmanızı tavsiye ediyor.
Birkaç büyük temizleyici şişesiyle bu zor olabilir, ancak büyük şişelere ihtiyacınız youtur; temizleyicileri taşıması kolay küçük, yeniden kullanılabilir sprey şişelerine dökün. Düzenli kalmak ve zamandan tasarruf etmek için malzemelerinizi bir kutuya veya kovaya da yerleştirebilirsiniz.
DÜZENLİ OLARAK TEMİZLİK YAPIN
Sardone, eğer gerçekten temizlik sürenizi kısaltmak istiyorsanız, o zaman gerçekten daha sık temizlik yapmanız gerektiğini söylüyor. Evinizi derinlemesine temizledikten sonra birkaç haftada bir tekrar yapın. Bu, mekanın güzel görünmesini sağlayacak ve sizi birkaç ay sürecek temizlik işini tek seferde yapma zahmetinden kurtaracaktır.