Temizlik uzmanı açıkladı: Bu alanları temizlemeyi herkes unutuyor! Adeta mikrop saçan 10 yer…





YATAK

Yatağınızı en son ne zaman süpürdünüz ya da en son ne zaman yatağın altını temizlediniz? Düzenli süpürmek yatağınızı taze tutmanın harika bir yoludur.

ELEKTRİKLİ ALETLER

Joshua, elektrikli süpürgenizin su veya temizlik ürünleri ile temizleyemeyeceğiniz tüm elektrikli aletlerdeki kiri almak için de harika olduğunu söylüyor.