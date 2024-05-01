Temizlik uzmanı açıkladı: Bu alanları temizlemeyi herkes unutuyor! Adeta mikrop saçan 10 yer…

Joshua Warren, temizlik tutkunlarının unutabileceği yerleri anlattı. Kendisi, elektrikli süpürgeyle temizlemeniz gereken, evinizin gözden kaçan kısımlarını ortaya koyuyor.
ÇAMAŞIR KURUTUCU
Joshua, "Temizleyen aletleri temizleyerek başlamalısınız" diyor.
"Fltresini temizlemek için zaman ayırın ve elektrikli süpürgenizdeki aralık başlığını kullanarak tüm köşelere ve yarıklara ulaşın ve çamaşır kurutma makinenizi doğru bir şekilde temizleyin."
PERDELER
Joshua, perdelerinizi indirip yıkadığınızda onları temizlemenin "anlamsız" olabileceğini söylüyor.
Bunun yerine, daha uzun süre temiz görünmelerini sağlamak için elektrikli süpürgenizin fırça aparatını kullanarak tozunu almanızı öneriyor.
SÜPÜRGELİKLER VE AHŞAP İŞLERİ
Joshua şunu açıkladı: Toz ve kir ahşaptan kaldırılacak ve doğrudan elektrikli süpürgeye emilecek, bu da toz almanın son derece verimli bir yolu olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, bu aynı zamanda ellerinizin ve dizlerinizin üzerine çökmenize gerek olmadığı anlamına da geliyor, bu da işi çok daha kolay hale getiriyor.
Mobilyalarınızın döşemelerini sabitlediyseniz, bunların bakımına düzenli olarak dikkat etmeniz çok önemlidir. Joshua, kir ve tozun kumaşa yerleşmemesi için yüzeyden düzenli olarak temizlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Kanepenin düzenli olarak süpürülmesi, onun daha uzun süre yeni görünmesini sağlayacaktır.
TAVANLAR
Joshua, "Ne sıklıkla başınızı kaldırıp ulaşamayacağınız kadar yüksekte bulunan sinir bozucu bir örümcek ağını fark ediyorsunuz?" diye soruyor.
Elektrik süpürgenizin yardımcı olabileceği başka bir yer de tavanlarınızdır. Uzun bağlantı parçası, evinizde ulaşılması zor yerlere ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Boyanızı çizmemek için yumuşak fırça aparatını kullandığınızdan emin olun. Başınızın üzerindeki tüm alanları süpürmeye başlayın.
YATAK
Yatağınızı en son ne zaman süpürdünüz ya da en son ne zaman yatağın altını temizlediniz? Düzenli süpürmek yatağınızı taze tutmanın harika bir yoludur.
ELEKTRİKLİ ALETLER
Joshua, elektrikli süpürgenizin su veya temizlik ürünleri ile temizleyemeyeceğiniz tüm elektrikli aletlerdeki kiri almak için de harika olduğunu söylüyor.
PANJURLAR
Joshua, "Perdeleriniz gibi panjurların da temizlenmesi bir kabus olabilir" diyor. Bunu basitleştirmek için, tozları hafifletmek ve onları daha uzun süre parlak ve temiz tutmak için düzenli olarak süpürün.
ÇEKMECELER & DOLAPLAR
Ve son olarak Joshua şunları söylüyor: "Eğer yakın zamanda çekmecelerinizi veya gardırobunuzu temizlediyseniz, ne kadar tozlu olduklarını fark edebilirsiniz. Bu da atlamamanız gereken bir alan!"