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Temizlik uzmanı açıkladı: Bu alanları temizlemeyi herkes unutuyor! Adeta mikrop saçan 10 yer…

Bahar temizliği tüm hızıyla devam ederken, evlerde de ferah bir hava hakim oluyor. Ancak pek çok kişi elektrikli süpürgeyle ulaşamadıkları noktaların farkında olmayabilir ve bu da büyük miktarda kir birikmesine yol açabilir.

Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:46
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Temizlik uzmanı açıkladı: Bu alanları temizlemeyi herkes unutuyor! Adeta mikrop saçan 10 yer…

Joshua Warren, temizlik tutkunlarının unutabileceği yerleri anlattı. Kendisi, elektrikli süpürgeyle temizlemeniz gereken, evinizin gözden kaçan kısımlarını ortaya koyuyor.



ÇAMAŞIR KURUTUCU

Joshua, "Temizleyen aletleri temizleyerek başlamalısınız" diyor.

"Fltresini temizlemek için zaman ayırın ve elektrikli süpürgenizdeki aralık başlığını kullanarak tüm köşelere ve yarıklara ulaşın ve çamaşır kurutma makinenizi doğru bir şekilde temizleyin."



PERDELER

Joshua, perdelerinizi indirip yıkadığınızda onları temizlemenin "anlamsız" olabileceğini söylüyor.

Bunun yerine, daha uzun süre temiz görünmelerini sağlamak için elektrikli süpürgenizin fırça aparatını kullanarak tozunu almanızı öneriyor.



SÜPÜRGELİKLER VE AHŞAP İŞLERİ

Joshua şunu açıkladı: Toz ve kir ahşaptan kaldırılacak ve doğrudan elektrikli süpürgeye emilecek, bu da toz almanın son derece verimli bir yolu olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, bu aynı zamanda ellerinizin ve dizlerinizin üzerine çökmenize gerek olmadığı anlamına da geliyor, bu da işi çok daha kolay hale getiriyor.



Mobilyalarınızın döşemelerini sabitlediyseniz, bunların bakımına düzenli olarak dikkat etmeniz çok önemlidir. Joshua, kir ve tozun kumaşa yerleşmemesi için yüzeyden düzenli olarak temizlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Kanepenin düzenli olarak süpürülmesi, onun daha uzun süre yeni görünmesini sağlayacaktır.



TAVANLAR

Joshua, "Ne sıklıkla başınızı kaldırıp ulaşamayacağınız kadar yüksekte bulunan sinir bozucu bir örümcek ağını fark ediyorsunuz?" diye soruyor.

Elektrik süpürgenizin yardımcı olabileceği başka bir yer de tavanlarınızdır. Uzun bağlantı parçası, evinizde ulaşılması zor yerlere ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Boyanızı çizmemek için yumuşak fırça aparatını kullandığınızdan emin olun. Başınızın üzerindeki tüm alanları süpürmeye başlayın.



YATAK

Yatağınızı en son ne zaman süpürdünüz ya da en son ne zaman yatağın altını temizlediniz? Düzenli süpürmek yatağınızı taze tutmanın harika bir yoludur.

ELEKTRİKLİ ALETLER

Joshua, elektrikli süpürgenizin su veya temizlik ürünleri ile temizleyemeyeceğiniz tüm elektrikli aletlerdeki kiri almak için de harika olduğunu söylüyor.



PANJURLAR

Joshua, "Perdeleriniz gibi panjurların da temizlenmesi bir kabus olabilir" diyor. Bunu basitleştirmek için, tozları hafifletmek ve onları daha uzun süre parlak ve temiz tutmak için düzenli olarak süpürün.

ÇEKMECELER & DOLAPLAR

Ve son olarak Joshua şunları söylüyor: "Eğer yakın zamanda çekmecelerinizi veya gardırobunuzu temizlediyseniz, ne kadar tozlu olduklarını fark edebilirsiniz. Bu da atlamamanız gereken bir alan!"

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