Astrolojide bulunan tüm burçların kendine has özellikleri bulunmaktadır. Terazi burcunun da ön plana çıkan pek çok özelliği vardır. Terazi burcu adından da belli olduğu üzere dengeyi temsil etmektedir. Son zamanlarda birçok kişi terazi burcunun hangi elemente dâhil olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için terazi hangi element, terazi burcu hangi element grubunda yer alıyor gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Terazi Hangi Element?

Burçların insanlar üzerinde büyük etkileri vardır. Doğum tarihine göre hangi burcu sahip olunduğu kolay bir şekilde öğrenilmektedir. Günümüzde birçok kişi terazi burcu elementi hakkında internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Astroloji alanında burçlar toplam dört element üzerinden değerlendirilmektedir. Bunlar hava, su, toprak ve ateş elementleridir. Elementlerin her biri farklı burçları temsil etmektedir. Terazi burcu bu kapsamda hava elementinde yer almaktadır. Terazi burcuna sahip olan kişilerin doğum tarihleri 23 Eylül ile 23 Ekim arasındadır.

Terazi Burcu Hangi Element Grubunda Yer Alıyor?

Terazi burçları çoğunlukla zeki, kibar ve adil özellikleri ile öne çıkmaktadır. Her ne kadar terazi dengeyi temsil etse de bu burca sahip olanlarda kararsızlık veya dengesizlik görülebilmektedir. Öncü sınıfına giren terazi burcunun yönetici gezegeni ise Venüs olarak bilinmektedir. Pek çok kişi terazi hava burcu mu diye merak etmektedir. Terazi burcu hava elementi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava elementi grubunda yer alan terazi burcunun uğurlu taşı safir, rengi ise mavi tonlarıdır.