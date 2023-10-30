Tıkalı gideri saniyeler içerisinde açıyor! Bu 4 adımı uygulamak yeterli…

"Üzerine ise beyaz sirke ekleyerek devam edin. Oran 1:2 olmalı ve bir fincan lavabonuz için, iki fincan da tuvaletiniz için kullanılmalıdır."

Reaksiyonu kontrol altına almak için klozet kapağını kapatmayı veya lavaboyu bir bez veya bardakla kapatmayı unutmayın.