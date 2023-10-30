Tıkalı gideri saniyeler içerisinde açıyor! Bu 4 adımı uygulamak yeterli…

Konuda uzman bir isim olan Sam Williams şunları söyledi: "Başlamadan önce daima lastik eldiven giymeyi unutmayın."
"Fazla suyu uzaklaştırmak için kova veya havlu kullanın. Bu, sorunu daha iyi görmenize ve çalışmaya başladığınızda gereksiz sıçramaları önlemenize yardımcı olacaktır."
Uzman, yaygın olarak kullanılan ev ürünlerini kullanma engelini ortadan kaldırmak için karbonat, beyaz sirke ve kaynar su kombinasyonunun kullanılmasını önerdi.
Şöyle açıkladı: "Karbonatve beyaz sirke, pH ölçeğinin zıt uçlarında yer aldığından, yalnızca dört kolay adımda lavabo ve tuvalet tıkanıklıklarını açabilirler."
"Karbonat, alkali özelliği sayesinde yağ ve kiri kolayca çözer, lavabonuza yarım bardak, tuvaletinize de bir bardak karbonat eklemeniz yeterli.
"Üzerine ise beyaz sirke ekleyerek devam edin. Oran 1:2 olmalı ve bir fincan lavabonuz için, iki fincan da tuvaletiniz için kullanılmalıdır."
Reaksiyonu kontrol altına almak için klozet kapağını kapatmayı veya lavaboyu bir bez veya bardakla kapatmayı unutmayın.
Sam, sıcak suyu dikkatli bir şekilde dökmeden veya kalan kalıntıları temizlemek için tuvaletin sifonunu çekmeden önce karışımın 15 ila 30 dakika etki etmesini bekletmeyi önerdi.
Uzman şunları ekledi: "Lavabonuzun tekrar tıkanmasını önlemek için drenaj süzgeçleri kullanın. Yiyecek ve pislik birikmesi giderinizi tıkayabilir, ancak bu durum açıklığa paslanmaz çelik bir süzgeç yerleştirerek kolayca çözülebilir."
"Lavabonuza herhangi bir yemeklik yağ dökmeyerek yağ birikmesini de önleyin, çünkü bunlar zamanla birikecek ve lavabonuzu tıkayacaktır." Aynı zamanda çevre için de çok zararlıdır.