Tıkanan Lavabo Nasıl Açılır? Tıkalı Lavabo Gideri Nasıl Açılır, Neyle Temizlenir?

"Tıkanan lavabo nasıl açılır?" sorusunu yanıtlarken, hem mutfakta hem de banyoda yer alan bu tesisat armatürünün işlevi unutulmamalıdır. Bu bağlamda "Tıkalı lavabo nasıl açılır?" diyenlere bilinçsiz bir şekilde ağır kimyasalları kullanmamaları önerilebilir. Ancak "Su gitmeyen tıkanmış lavabo gideri nasıl açılır?" sorusunu yanıtlayan doğal malzemeler ve zararsız yöntemler de vardır. Dolayısıyla en etkili lavabo açma yöntemi kapsamında yer alan pratik uygulamaların sıralanması mümkündür.

Tıkanan Lavabo Nasıl Açılır?

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan lavaboların gider yerlerinin tıkanması olağandır. Ancak bu durum pek çok kişi için büyük bir sorun haline gelir. Bu nedenle "Tıkalı lavabo nasıl açılır?" diyenler için farklı teknikler ile zararsız malzemelerden söz edilmesi gerekir. Bununla birlikte lavabo tıkanıklığı sorununun nasıl giderilebildiği açıklanırken, mutfak ve banyo için farklı öneriler sunulabilir. Dolayısıyla "Su gitmeyen tıkanmış lavabo gideri nasıl açılır?" sorusu, öncelikle mutfakta yer alan bu tesisat armatürüne uygulanabilen yöntemlerle yanıtlanabilir. Tıkanan bir mutfak lavabosunun açılması amacıyla aşağıdaki adımlar takip edilebilir;

İlk olarak mutfak lavabosunun gider yerinde herhangi bir nesne ya da yiyecek kalıntısının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer gider yerinde bir nesne veya yiyecek artığı varsa bunların elle çıkarılması mümkündür.

Mutfak lavabosunun gözle görülür bir kısmında herhangi bir nesne yoksa bu durumda gider tıkanıklığının giderilmesi için pompa kullanılabilir. Gider yerinin pompalanmasıyla birlikte tıkanıklığın ortadan kaldırılması olasıdır.

Mutfakta yer alan lavaboda küçük çaplı bir tıkanıklık mevcut ise gider yerine kaynar su dökülmesi mümkündür.

Lavabo tıkanıklığı pratik yöntemlerle giderilemediği takdirde karbonat ve tuz karışımı kullanılabilir. Bu durumda yarım su bardağı karbonat ve tuz karıştırılıp lavabo giderine dökülmelidir. Ardından 3-4 bardak kaynar su dökülünce mutfak lavabosunun açıldığı görülecektir.

Banyo Lavabosundaki Gider Tıkanıklığı Nasıl Çözülür?

Mutfak lavabosunda oluşabilen tıkanıklık sorununa banyo lavabosunun gider yerinde de sıklıkla rastlanır. Banyoda yer alan lavaboların tıkanma nedeni ise genelde kıl, saç ve sabun artıklarının gider borusunda birikmesidir. Bu durumda başvurulabilen en etkili lavabo açma yöntemi ise sirke ve karbonat karışımıyla tıkanıklık giderme olarak belirtilebilir. Söz edilen bu yöntemin uygulanması için ilk olarak yarım su bardağı karbonatın gider yerine dökülmesi gerekir. Daha sonra yine yarım su bardağı sirkenin banyo lavabosuna dökülmesi önerilir. Yaklaşık olarak 20-25 dakika beklendikten sonra lavaboya 2 litre kadar kaynar su dökülmelidir. Bu yöntem uygulandığı zaman farklı bir sorun olmadığı takdirde banyo lavabosundaki tıkanıklığın giderildiği görülecektir.