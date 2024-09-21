Tır şoförlüğüyle lojistiğin nabzını tutuyorlar! "Hedefim kendini şirketimi kurmak"

Yük taşımacılığındaki şoför sayısının artırılmasının hedeflendiği çalışmada, teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan katılımcılardan 15'i, sürücü belgelerini aldıktan sonra proje ortağı firma tarafından istihdam edildi.

İş sahibi olanlardan 45 yaşındaki Yeliz Duman ve 47 yaşındaki Ayşe Taşdemir, Mersin Limanı'nda yük taşımacılığına başladı. Sabah tırlarının direksiyonunun başına geçen Duman ve Taşdemir, limanda yüklenen konteynerleri kentteki depolara ulaştırıyor.

"DİĞER ŞOFÖRLER EL SALLIYOR, TEBRİK EDİYOR"

İki çocuk annesi Yeliz Duman, tır şoförü eşinden etkilenip başladığı mesleği 9 aydır sürdürdüğünü söyledi. İşine kısa zamanda alıştığını dile getiren Duman, "Daha önce ev hanımıydım, hiç çalışmamıştım. Kendime inandım ve başardım. İşimi hakkıyla, severek yapıyorum." dedi.

Duman, 08.00-15.00 saatlerinde görev yaptığını belirterek, "Limana gittiğimizde diğer şoförler el sallıyor, tebrik ediyor ve 'Helal olsun' diyorlar. Diğer kadın şoför arkadaşımla hem eğleniyor hem de işimizi yapıyoruz." diye konuştu.

"KARAVANLA DÜNYA TURU HAYALİMİZİ TIRLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İki çocuk sahibi Ayşe Taşdemir de meslekte ilerleyip kendi taşımacılık şirketini kurmayı hedeflediğini anlattı.

Tır kullanmayı sevdiğini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Kadınlar tır sürmekten korkmasın. Bu işi kadınların daha düzenli ve tertipli yapabileceğine inanıyorum. Bizi görenlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Eşim emekli olduktan sonra kendimize özel bir tır alıp uluslararası işler yapmak istiyoruz. Karavanla dünya turu yapmayı düşünüyorduk ama bu hayali tırla gerçekleştireceğiz."