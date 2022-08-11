Topuklu ayakkabıları acısız giymenin yolu! Bu yöntem sayesinde rahatça giyebileceksiniz…

Bir çoğumuz ne kadar sevsek de topuklu ayakkabıları ayağımızı acıttığı için giyemiyoruz. Ancak bu noktada bilinçli bir topuklu tercih etmek ve önereceğimiz yöntemleri uygulamak dilediğiniz gibi topuklularla yürümenizi sağlayacak.
ACISIZ TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK
Bu yöntemler sayesinde dilediğiniz gibi ayaklarınız acımadan topuklu ayakkabı giyebileceksiniz. İşte detaylar;
Tırnaklarınızı uzun bırakmamaya özen gösterin. Çünkü topuklu ayakkabılar basıncı ayağın ön kısmında toplar ve uzun tırnaklara sahip kişilerde bu basınç tırnaklara uygulanır. Bu da kısa sürede dayanılmaz ağrılara neden olur.
Ayakkabıların başta ön tarafında olmak üzere sizi rahatsız eden kısımlarına silikon pedler yerleştirin. Bu sayede basıncın azalmasını sağlayıp ağrı riskini azaltırsınız.
TOPUKLU AYAKKABI SEÇERKEN
DOĞRU AYAKKABI BOYUTUNU TERCİH EDİN
Ayakkabı giymenin ilk kuralı ayak numaranızı doğru bilmek ve ona uygun ayakkabıları tercih etmektir. Ayakları düzenli olarak ölçmek önemlidir çünkü ayakların belirli bir yaştan sonra büyümediği inancı yanlıştır. Ayak numaranız yıllar içerisinde değişiklik gösterebilmektedir.
AYAK TİPİNİZİ BİLİN
Ayak tipinizi öğrenmenin en ideal yolu bir podiatriste görünmektir. Bu sayede ayağınızın düz taban olup olmadığını, taraklı bir yapıya mı sahip olduğu ya da hangi tipte ayakkabılar tercih etmeniz gerektiğine dair detaylı bilgiler alabilirsiniz.
TOPUĞUN KALINLIĞI
İnce topuklu stilettolardan kaçınmanız ayak sağlığınızı korumanız için önemlidir. Basınç dağılımının eşitsiz olduğu bu ayakkabılar duruş bozukluklarına ve farklı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Aynı zamanda üzerlerinde dengede durmak da diğerlerine göre daha zordur. Bu nedenle düşme riskiniz de artar.
İNCE TABANLARDAN KAÇININ
İnce tabanlı ayakkabılar üzerinde yürümek doğrudan ayağın ön kısmına basınç uygulamanız anlamına gelir. Bu durum ise kısa süre içerisinde ciddi ağrılara yol açar. Onun yarına kalın tabanlı ve platformlu bir ayakkabı yürürken basıncın dağılmasına ve dengelenmesine yardımcı olurken lastik malzemeler ise basıncın bir kısmını emer.
ARA VERİN
Gün boyu yüksek topuklu ayakkabılar üzerinde yürümek zorlayıcı olabilir. Sadece ayağınızı değil, ayak bileğinizi ve hatta ayak parmaklarınızı da yoracağı için ara ara ayaklarınızı dinlendirmek önemlidir. Fırsat buldukça oturmak, hatta mümkünse aralarda ayakkabıları çıkarmak ağrının azalmasına yardımcı olur.
AYAKLARINIZI GERİN
Gün boyu topuklu ayakkabı giydikten sonra eve gittiğinizde ilk yapacağınız ayakkabıları çıkarmak olmalı. Ancak devamında ise ayaklarınızı ve bacaklarınızı germe hareketleri ile rahatlatmanız önemlidir. Ayaklarınızı yukarı ve ileri uzatmak, germek ve masaj yapmak rahatlamalarına imkan tanır.