Topuklu ayakkabıları acısız giymenin yolu! Bu yöntem sayesinde rahatça giyebileceksiniz…

İNCE TABANLARDAN KAÇININ

İnce tabanlı ayakkabılar üzerinde yürümek doğrudan ayağın ön kısmına basınç uygulamanız anlamına gelir. Bu durum ise kısa süre içerisinde ciddi ağrılara yol açar. Onun yarına kalın tabanlı ve platformlu bir ayakkabı yürürken basıncın dağılmasına ve dengelenmesine yardımcı olurken lastik malzemeler ise basıncın bir kısmını emer.

ARA VERİN

Gün boyu yüksek topuklu ayakkabılar üzerinde yürümek zorlayıcı olabilir. Sadece ayağınızı değil, ayak bileğinizi ve hatta ayak parmaklarınızı da yoracağı için ara ara ayaklarınızı dinlendirmek önemlidir. Fırsat buldukça oturmak, hatta mümkünse aralarda ayakkabıları çıkarmak ağrının azalmasına yardımcı olur.