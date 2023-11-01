Toros Dağları’nın şifası! Bu besin tam bir haftada hazırlanıyor...



Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, c vitamini barındırması, astım ve bronşite iyi gelmesi nedeniyle yoğun talep gören andız pekmezini geleneksel yöntemler ile hazırladıklarını aktaran Hasan Tuğ, "Burada ardıç ağaçlarının kozalaklarını topluyoruz. Kasım ayı ile birlikte hasat başlıyor. 30 metre yüksekten döküyoruz. Kırılıp suda günlerce bekliyor. Ardından kazanlarda kaynatıyoruz. Bu iğne yaprakları ağaçların faydaları çok fazla. Pandemi döneminde tanınır oldu. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik desteği ile tanıtıldı ve ekonomiye kazandırıldı. Köyde herkes kendine çıkarıyor. Festivallerde yer alıyor. Ata, dededen gelen bir gelenek. Parası için yapmıyoruz aslında atadan gelen bir alışkanlık olduğu için yapıyoruz. Her ağaçtaki kozalak 18 ayda olgunlaşıyor. Zorlu ama şifa dolu bir pekmez" dedi.