Tüm evin temizliği için tek malzeme yetiyor! Kahve makinesinden duş başlığına...

Hem doğal hem de kolay ulaşılabilir olması, sirkeyi vazgeçilmez mutfak ürünlerinden biri yapıyor. Peki sirke ile neler yapılabilir? İşte inanamayacağınız o etkiler…

KAHVE MAKİNELERİNİ TEMİZLEME

Kahve makineleri, en fazla bakteri toplayan alanlardan biri. Sürekli temiz tutmak için ise geliştirdiğiniz fikirler arasında sirke ilk sırayı alacak. Yarı yarıya su veya beyaz sirke ile hatırlayacağımız temizleme solüsyon, en etkili sonuçları sunar.

Bu karışım, sert su mineral birikimine duyarlı olan makineyi kireçten tamamen kurtarabilir. Bu sayede her daim en taze kahveyi en temiz makinelerde demleyebilirsiniz.

HALI TEMİZLEME

Temizlik uzmanları, bir halı yıkama makinesi ile yapılan temizlik esnasında yarı yarıya sıcak su ile karıştırılan sirkeyi kullanabiliyor. Bu sayede halıdaki bakteri, mite gibi kalıntıları ortadan kaldırabilir. Halının üzerinde lekeler oluştuysa, biraz sirke dökebilir, üzerine kabartma tozu serperek lekenin halı dokusundan çıkmasını sağlayabilirsiniz.