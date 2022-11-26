Tüm lekeleri çıkaran tek ürün! Hepimizin evinde bulunuyor, başka malzemeye gerek kalmıyor…

İşte neredeyse her evde bulunan kola ile yapabilecekleriniz…

Arabanızın motoru sızdırıyor mu? Bu durum araba yolunda veya garajınızın zemininde yağ lekeleri bırakabilir. Üzerine biraz kola dökmek lekeyi temizlemenizi kolaylaştıracaktır. Bu şekilde en az birkaç saat oturmasına izin verin ve ardından durulamak için su kullanın. Yağ lekesinin çıktığını göreceksiniz.

2. Kalem mürekkebi lekeleri

Sıkça kullanılan tükenmez kalemlerin mürekkebi bir yerlere bulaştığında ya da kumaşlar istemsiz çizildiğinde kola imdadınıza koşabilir. Mürekkebin bulaştığı alanı önce kola ile, ardından sabun ve ılık su ile yıkamanız yeterli olacaktır.

3. Tuvaletinizdeki tuvalet lekelerini temizleyin

Bu şekilde tüketilmesi uygunsuz görünse bile bir şişe kolayı tuvalete dökmek mümkündür. Kolayı tuvalette lekeli etkilenen bölgelere dökün ve suyla yıkamadan önce bir saat bekletin. Tuvalet fırçası kullanarak kalan lekelerden kurtulabilirsiniz. Klozetiniz tekrar pırıl pırıl olacak!

4. Aletlerinizdeki pası gidermek

Küçük paslı nesneleriniz varsa, bir gece bir bardak veya şişe kola içinde bırakabilir ve ertesi gün yeni bir görünüm için bezle temizleyebilirsiniz. Örneğin bisikletin paslı zincirlere kola dökebilir ve bir bezle kolayca silerek tekrar eski parlaklığına kavuştuğuna tanık olabilirsiniz.