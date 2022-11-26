Tüm lekeleri çıkaran tek ürün! Hepimizin evinde bulunuyor, başka malzemeye gerek kalmıyor…

İşte neredeyse her evde bulunan kola ile yapabilecekleriniz…
1. Yerdeki yağ sızıntı izleri
Arabanızın motoru sızdırıyor mu? Bu durum araba yolunda veya garajınızın zemininde yağ lekeleri bırakabilir. Üzerine biraz kola dökmek lekeyi temizlemenizi kolaylaştıracaktır. Bu şekilde en az birkaç saat oturmasına izin verin ve ardından durulamak için su kullanın. Yağ lekesinin çıktığını göreceksiniz.
2. Kalem mürekkebi lekeleri
Sıkça kullanılan tükenmez kalemlerin mürekkebi bir yerlere bulaştığında ya da kumaşlar istemsiz çizildiğinde kola imdadınıza koşabilir. Mürekkebin bulaştığı alanı önce kola ile, ardından sabun ve ılık su ile yıkamanız yeterli olacaktır.
3. Tuvaletinizdeki tuvalet lekelerini temizleyin
Bu şekilde tüketilmesi uygunsuz görünse bile bir şişe kolayı tuvalete dökmek mümkündür. Kolayı tuvalette lekeli etkilenen bölgelere dökün ve suyla yıkamadan önce bir saat bekletin. Tuvalet fırçası kullanarak kalan lekelerden kurtulabilirsiniz. Klozetiniz tekrar pırıl pırıl olacak!
4. Aletlerinizdeki pası gidermek
Küçük paslı nesneleriniz varsa, bir gece bir bardak veya şişe kola içinde bırakabilir ve ertesi gün yeni bir görünüm için bezle temizleyebilirsiniz. Örneğin bisikletin paslı zincirlere kola dökebilir ve bir bezle kolayca silerek tekrar eski parlaklığına kavuştuğuna tanık olabilirsiniz.
5. Tavalarınızdan yanmış lekeleri çıkarmak
Yanlışlıkla veya dalgınlık anında tavada yanan yemekleri temizlemek zor bir hal alabilir. Bu kömür gibi olmuş tava ve tencerelerin altını temizlemek için bir kutu kola dökerek çok zaman kazanabilirsiniz. Yanmış tavayı ısıtmak için bu şekilde ocağa koyun ve bir saat bekleyin. Ardından tekrar yıkarsanız yanık izlerinden kolayca kurtulabilirsiniz.
6. Küflü derz aralarını temizlemek
Banyonuzdaki ve mutfağınızdaki fayanslar kısa süre içinde matlaşabilir, koyu renkli lekeler oluşabilir. Bu durumdan olabildiğince çabuk kurtulmak için, kola kullanmanı yeterlidir. Kolanın lekelerin üzerine oturmasına izin verin ve ardından bir süngerle ovalayın.
7. Paslı civata ve somunların temizlenmesi
Duvarlarda paslı cıvata ve somunlar var mı? Kola onları temizlemek için iyi bir çözümdür. Ardından durulamak için su kullanabilirsiniz.
8. Araba camındaki lekeler
Yolda giderken iyi bir görüşe sahip olmak için ön camınız temiz olması büyük önem taşır. Kola bu işlevde de kullanılabilir. Ön cama biraz kola dökerseniz, ardından durulayarak kolayca temizleyebilirsiniz.
9. Bahçenizi bakımlı tutmak
Kola şaşırtıcı bir şekilde bitkilerin sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Kola, bitkileriniz için gübre görevi görecek ve istenmeyen ziyaretçileri ortadan kaldıracak kompost sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Aşınmış makaslar ve tırmıklar, paslarını gidermek için kola içinde bekletilerek de temizlenebilir.
10. İstenmeyen noktalardan boya çıkarma
Bazı yüzeylere yanlışlıkla istenmeyen boya mı döktünüz? Boya lekesini çıkarmak için üzerine kola dökülebilir. Bir havluyu kola ile nemlendirin ve bir süre boyanın üzerinde bırakın. Ardından deterjan ve su ile yıkayarak çıkarabilirsiniz.