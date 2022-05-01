Tüm yaz rahat bir nefes alacaksınız! İşte kara sinekleri yok eden en iyi 6 doğal yöntem

Sinekler, özellikle birçok noktaya temas ettikten sonra evlere girmesi, birçok hastalığın da taşıyıcısı canlılar olarak oldukça tehlikeli. Fakat doğa, hemen her şeyde olduğu gibi bu konuda da önemli bir çözüm sunuyor. İşte sinekleri ortadan kaldıracak 6 yöntem…
FESLEĞEN
Fesleğen, şifalı bir bitki olmasının yanı sıra çevrede de büyük bir temizleyici güce sahiptir. Fesleğenin kokusu, size oldukça çekici gelse de sinekler için tam bir kaçma mekanizmasına sahiptir. Bu nedenle bir kap içerisinde veya bahçenizde kolaylıkla bu bitkileri büyüterek ortamda doğal olarak sinekleri uzaklaştırabilirsiniz.
LAVANTA YAĞI
Lavantanın keskin kokusu, insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahipken böcekleri uzaklaştıran bir etkisi bulunur. Bu yağ, genellikle stres ve anksiyete terapilerinde sıklıkla kullanılır. Fakat sinekleri uzaklaştırmak için de en etkili yöntemlerden biridir. Böylece hem evinize hoş bir koku hem de sineklerden arınmış bir ortam sağlayabilirsiniz.
OKALİPTÜS YAĞI
Okaliptüs yağı, solunum sistemi üzerindeki etkilerinin yanı sıra doğada da oldukça etkili bir yağ. Oldukça güçlü kokusu ile akciğerleri açarken evinizi de dezenfekte etmenizi sağlar. Çok güçlü bir kokuya sahip olması, evinizdeki böcekleri ve sinekleri uzaklaştırmayı kolaylaştırır. Bir kavanoza bir miktar ılık su ile birkaç damla okaliptüs yağını karışımı hazırlayarak istediğiniz noktalara koyabilirsiniz.
SARIMSAK
Sarımsak, keskin kokusu ile evinizdeki sineklerin de en büyük düşmanlarından biri. Yemek odasına birkaç diş sarımsak koymak, ortama sineklerin gelmesini engelleyecektir. Böylece sevdiklerinizle geçireceğiniz lezzetli dakikalarda sineklerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi, içindeki asidik bileşenler nedeniyle karasineklerin yanı sıra diğer böceklerle de oldukça iyi bir şekilde mücadele eder. Sirkenin yoğun kokusu böcekleri uzaklaştırırken temas ettikleri yüzeyi de asidik yapısı sayesinde dezenfekte eder. Küçük tabaklara koyacağınız biraz sirke ile evin her bölgesinde sinekleri uzak tutabilirsiniz.
KARANFİL VE PORTAKAL
Portakal narenciye kokusu ile sinekleri uzaklaştırma konusunda oldukça etkilidir. Karanfilin keskin kokusu ile birlikte oldukça etkili sonuçlar ortaya koyar. Bir portakal üzerine batıracağınız birkaç karanfil, istediğiniz ortamda sineksiz ve ferah şekilde oturmanıza imkan tanır.