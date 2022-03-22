Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Tüm zeminler ilk günkü gibi! İşte lekeli derzleri tek işlemle parlatmanın yolu

Tüm zeminler ilk günkü gibi! İşte lekeli derzleri tek işlemle parlatmanın yolu

Derz dolguları, kir ve tozu en çok çeken alanlardan biri. Bu nedenle fayanslar güzel görünmekten çok kirli ve eski görünmekten ibaret hale gelebilir. Fakat birkaç ipucu ile tüm bu sorunu ortadan kaldırabilir, bu sayede tertemiz bir banyo ve tuvalet alanlarına sahip olabilirsiniz.

ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2022 08:39
Tüm zeminler ilk günkü gibi! İşte lekeli derzleri tek işlemle parlatmanın yolu

Derzler, gözenekli yapıları nedeniyle temiz tutulması zor alanlardan birine dönüşebilir. Fayanslardan biraz daha derinde olmaları nedeniyle, sadece silmek yeterince temizlemeye yardımcı olmayabilir. Bu nedenle tertemiz derzler için aradığınız çare, size zorlu görünse de aslında evinizdeki birkaç ürünle tüm bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Islak bir bez
  • Karbonat
  • Su ve sirke
  • Karıştırma kabı
  • Eski bir diş fırçası
  • Derz dolgu macunu

UYGULAMA İŞLEMİ

  • Öncelikle fayansların üzerinden genel bir temizlik yapın. Süpürün ve silin, böylece üstte bulunan kiri alarak daha temiz bir alanda çalışabilirsiniz
  • Temizleme solüsyonunu hazırlamakla bir sonraki adıma geçebilirsiniz. İki ölçü karbonat ve bir ölçü suyu karıştırın. Bu karışım, günlük kir ve tozu kolayca çıkaracaktır.
  • Eğer lekeli ve yoğun renk değişimine maruz kalmış derzleriniz varsa iki ölçü karbonatı bir ölçü sirke ile karıştırın.
  • Bu karışımı uygulamak için öncelikle eski bir diş fırçasını tercih edebilirsiniz. Ayrıca sirke çözeltisinin derzlerde ve karolarda leke bırakmadığından emin olmak için öncelikle küçük bir alanda deneyebilirsiniz.
  • Bu karışımı tüm lekeli derzlere uygulayarak fırçalama işlemi bitirin, ardından su ile iyice durulayın. Bu şekilde 24 saat boyunca kurumaya bırakın.

Daha Fazla Derz Temizleme İpuçları ve Püf Noktaları

Hafif lekeli derz için: Lekeli bir derzi temizlemek için güçlü bir ağartıcı solüsyonu (3/4 fincan çamaşır suyuna 1 galon su) kullanabilir ve küçük bir fırça veya diş fırçası ile ovalayabilirsiniz. Yine de çok sert ovalamayın, aksi takdirde derze zarar verme riskiniz bulunuyor. Çamaşır suyunun gözünüze sıçramasını önlemek için koruyucu gözlük takın ve çalışma alanını havalandırın. Alternatif olarak, etkili olması için birkaç dakika ıslatılması gerekebilecek köpüklü bir derz temizleyici deneyin.

Yeni karo ve derz için: Derzler çok gözenekli ve kir toplamaya meyilli olduğundan, derz temizleme işlemine önlem alarak başlayın.

SON DAKİKA SON DAKİKA