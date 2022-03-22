Tüm zeminler ilk günkü gibi! İşte lekeli derzleri tek işlemle parlatmanın yolu

Derzler, gözenekli yapıları nedeniyle temiz tutulması zor alanlardan birine dönüşebilir. Fayanslardan biraz daha derinde olmaları nedeniyle, sadece silmek yeterince temizlemeye yardımcı olmayabilir. Bu nedenle tertemiz derzler için aradığınız çare, size zorlu görünse de aslında evinizdeki birkaç ürünle tüm bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
MALZEMELER
UYGULAMA İŞLEMİ
Daha Fazla Derz Temizleme İpuçları ve Püf Noktaları
Hafif lekeli derz için: Lekeli bir derzi temizlemek için güçlü bir ağartıcı solüsyonu (3/4 fincan çamaşır suyuna 1 galon su) kullanabilir ve küçük bir fırça veya diş fırçası ile ovalayabilirsiniz. Yine de çok sert ovalamayın, aksi takdirde derze zarar verme riskiniz bulunuyor. Çamaşır suyunun gözünüze sıçramasını önlemek için koruyucu gözlük takın ve çalışma alanını havalandırın. Alternatif olarak, etkili olması için birkaç dakika ıslatılması gerekebilecek köpüklü bir derz temizleyici deneyin.
Yeni karo ve derz için: Derzler çok gözenekli ve kir toplamaya meyilli olduğundan, derz temizleme işlemine önlem alarak başlayın.