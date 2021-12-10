Türkiye ev hemodiyalizinde dünyada üçüncü

HAYATIM DÜZENE GİRDİ
CENGİZ YELEGEN (Türkiye'de evde hemodiyaliz alan ilk hasta): 28 yıldır hemodiyaliz alıyorum. Diyalize başladığım ilk zamanlar hayalim evimde hemodiyaliz almaktı 16 yıl önce bu hayalim gerçekleşti. Evde hemodiyaliz alan ilk hasta olarak hiçbir tereddüt yaşamadım. İlk gün iğnemi ben çıkarıp takmak istiyorum dedim ve hemen alıştım. Ailem de evde diyaliz aldığım için çok mutlular. Hayatım düzene girdi. Eskiden kullandığım ilaçları kullanmıyorum.
DEVLETİMİZ VAR OLSUN
ÜMMÜHAN ÜNSAL (Evde hemodiyaliz alan bininci hasta): 2 yıldır hemodiyaliz alıyorum. Bunun 1 yılını evden almaya başladım. Hastanede hem diyaliz aldım hem eğitim gördüm. Otizmli oğlum olduğu için evde diyaliz almak benim için mucize gibi bir şey. Hem çocuklarımla ilgilenebiliyor hem de evimde kendi kendime tedavi oluyorum. Haftada 3 gün diyalize giriyordum şimdi evimde istediğim zaman diyalize giriyorum. Diyaliz merkezine gitmeme gerek kalmıyor. Evimde güvenle tedavi oluyorum Allah devletimizden razı olsun 1 lira harcamadan evde tedavi oluyorum. Tedavi için gerekli malzemeler evime paketli olarak steril şekilde geliyor. 7/24 doktorlara ulaşabiliyorum. Düşünen kişiler çekinmesinler.
İSTEDİĞİM SAATTE DİYALİZ ALIYORUM
ÖZGÜR EKİM: Doğuştan görme engelli ve 15 yıldır kronik böbrek hastasıyım. Merkezde diyaliz aldığım dönemler üniversite okuyordum ve zaman sorunum vardı. Şimdi evimde isteğim saatte istediğim kadar hemodiyaliz alabiliyorum bu konfor anlatılmaz. Fırsat buldukça yürüyüş yapıyorum. 10 km durmadan yürüyebiliyorum. eskiden 100 metre yürüyüp yoruluyordum.
KOŞARAK DİYALİZE GİRMEK İSTİYORUM
CEMAL EMİN: 5 yıldır diyaliz alıyorum. 3 yıldır ev diyalizi alıyorum. Diyaliz merkezine gittiğim dönemler cildimde kararma, depresyon yaşadım. Yorgunluk hissim vardı. Ev diyalizi ile hayatım değişti. Cilt rengim açıldı, sorunlarım son buldu. Eskiden işe gidemiyorum maddi olarak dükkânım zarar etti. Şimdi işime gidiyorum, akşam da diyalimizi alıyorum. Koşarak diyalize girmek istiyorum. Evde diyaliz çok rahat ve konforlu. İstediğimi yiyip içebiliyorum.
SON 10 YILDA GELİŞME YAŞANDI
Türkiye'nin evde hemodiyaliz konusunda başarılı olduğunu belirten Prof. Dr. Alaattin Yıldız, "Ev hemodiyalizi ile hasta evinde tedavi oluyor. Uygulama sayesinde hasta daha uzun süreli diyaliz yapabiliyor. Böylece daha fazla miktarda üremik toksinlerden vücudun arınması ve vücutta biriken suyun yeterli miktarda uzaklaştırılmasının sağlanıyor. Evde, kalbi yormadan yapılan uzun diyaliz işlemiyle hastaların yaşam kaliteleri artıyor. Ev hemodiyalizinde Avrupa'da ikinci, dünyada üçüncü sırada yer alıyoruz. Ülkemizde son 10 yılda ev hemodiyalizi tedavisinde önemli gelişmeler yaşandı. Evde hemodiyaliz alan hastaların teşvik edilmesi için devletin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle evde hemodiyaliz alan hastalara elektrik ve su faturasında indirim yapılmalı" dedi.
PANDEMİDE BÖBREK HASTALARI RİSK ALTINDA
Ankara Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fatih Dede pandemide evde hemodiyaliz ile ilgili şunları söyledi:
"Pandemi sürecinde evde hemodiyaliz avantajlı. Kronik böbrek hastaları; kullanmış oldukları ilaçlara bağlı bağışıklık sisteminde olan baskılanma nedeniyle Kovid bulaşma ve yoğun bakım ihtiyacı gelişimi açısından yüksek riskli grupta yer alıyor. Hemodiyaliz hastaları haftada 3 kez bir merkezde diyalize giriyor. Yakın temas ve bulaş açısından merkezde diyaliz daha yüksek riskli görünüyor. Kovid sıklığı merkezde diyalize giren hastalarda farklı ülkelerde yüzde 25-35 arasında iken; evde hemodiyaliz ve periton diyalizi olan gruplarda daha düşük sıklıktadır. Ev diyalizi uygulamasının hasta sağlığı, yaşam kalitesi ve ülke ekonomisi için yararlı buluyorum"
EVDE ÜCRETSİZ DİYALİZ İMKÂNI
Türkiye'de 70 binine yakın diyaliz hastası var, son yıllarda binin üzerinde hasta ev hemodiyalizi alıyor. Evde hemodiyaliz yapılabilmesi için hastaya veya evdeki bir hasta yakınına eğitim veriliyor. Ya da evde hemşire tarafından da uygulanabiliyor. Eve bir diyaliz makinesi ve küçük bir arıtma sistemi kuruluyor, tüm güvenlik önlemleri alınıyor, gerekli malzemeler düzenli aralıklarla hastanın evine götürülüyor. Bu tedaviye erişebilmek için hastalar hiçbir ödeme yapmıyor, masraflar devlet tarafından karşılanıyor.