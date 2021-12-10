Türkiye ev hemodiyalizinde dünyada üçüncü

HAYATIM DÜZENE GİRDİ

CENGİZ YELEGEN (Türkiye'de evde hemodiyaliz alan ilk hasta): 28 yıldır hemodiyaliz alıyorum. Diyalize başladığım ilk zamanlar hayalim evimde hemodiyaliz almaktı 16 yıl önce bu hayalim gerçekleşti. Evde hemodiyaliz alan ilk hasta olarak hiçbir tereddüt yaşamadım. İlk gün iğnemi ben çıkarıp takmak istiyorum dedim ve hemen alıştım. Ailem de evde diyaliz aldığım için çok mutlular. Hayatım düzene girdi. Eskiden kullandığım ilaçları kullanmıyorum.

DEVLETİMİZ VAR OLSUN

ÜMMÜHAN ÜNSAL (Evde hemodiyaliz alan bininci hasta): 2 yıldır hemodiyaliz alıyorum. Bunun 1 yılını evden almaya başladım. Hastanede hem diyaliz aldım hem eğitim gördüm. Otizmli oğlum olduğu için evde diyaliz almak benim için mucize gibi bir şey. Hem çocuklarımla ilgilenebiliyor hem de evimde kendi kendime tedavi oluyorum. Haftada 3 gün diyalize giriyordum şimdi evimde istediğim zaman diyalize giriyorum. Diyaliz merkezine gitmeme gerek kalmıyor. Evimde güvenle tedavi oluyorum Allah devletimizden razı olsun 1 lira harcamadan evde tedavi oluyorum. Tedavi için gerekli malzemeler evime paketli olarak steril şekilde geliyor. 7/24 doktorlara ulaşabiliyorum. Düşünen kişiler çekinmesinler.

İSTEDİĞİM SAATTE DİYALİZ ALIYORUM

ÖZGÜR EKİM: Doğuştan görme engelli ve 15 yıldır kronik böbrek hastasıyım. Merkezde diyaliz aldığım dönemler üniversite okuyordum ve zaman sorunum vardı. Şimdi evimde isteğim saatte istediğim kadar hemodiyaliz alabiliyorum bu konfor anlatılmaz. Fırsat buldukça yürüyüş yapıyorum. 10 km durmadan yürüyebiliyorum. eskiden 100 metre yürüyüp yoruluyordum.