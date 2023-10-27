Turşuya Limon Tuzu Yerine Limon Konulur Mu? Turşuda Limon Tuzu Yerine Limon Kullanılabilir Mi?

Kıtır kıtır dokusu, mayhoş ve sarımsaklı tadıyla yedikçe yenilmek istenen turşular çoğu kimse tarafından evlerde yapılmaktadır. Özellikle sonbahara girerken kışlık hazırlıkları içinde mutlaka turşu da yapılmaktadır. İlk kez turşu yapacak olanlar turşu malzemeler hakkında bilgi sahibi olurken turşuya limon tuzu yerine limon konulur mu, limon kullanılabilir mi sorusunu gündeme getirmektedir.

Turşuya Limon Tuzu Yerine Limon Konulur Mu?

Hemen herkesin severek tükettiği turşu türleri pek çok kişi tarafından evlerde de yapılmaktadır. Evlerde yapılan turşularda olmazsa olmaz turşu malzemeleri sirke, salamura tuz, sarımsak ve limon tuzudur. Limon tuzu turşuya istenilen ekşiliği vermenin yanı sıra tuz oranını arttırmadan içeriğindeki asit sayesinde turşu oluşum süresini hızlandırma özelliğine sahiptir. Elinde limon tuzu bulunmayanlar bunun yerine limon kullanabilir. 1 tatlı kaşığı limon tuzunun karşılığı 3 tatlı kaşığı limon suyudur. Turşusunda limon tuzu yerine limon kullanacak olanlar, 5 kilogramlık turşu kabına 1 adet limonu dilimleyerek kullanabilir.

Turşuda Limon Tuzu Yerine Limon Kullanılabilir Mi?

Turşu yapımında sıklıkla ve çoğu kişi tarafından kullanılan limon tuzu, turşudaki olması gereken asit oranını ve ekşi tadı sağlar. Ancak limon tuzu yerine limon da kullanılabilir. Hatta limon tuzu yerine limonun kendi suyunu ve limon dilimleri kullanmak çok daha sağlıklı olan yoldur.