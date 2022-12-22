Tuvalet tıkanıklığı sorununu birkaç dakikada çözüyor! Bulaşık deterjanı ve...

GİYSİ ASKILARINI DENEYİN

Daha ciddi bir tıkanıklık, gider borusunu tamamen tıkayabilir. Bu nedenle tıkanıklıkla mücadele etmeniz de bir o kadar zor hale gelir. Fakat elinizde bir tuvalet pompası mevcut değilse, bu tıkanıklığı giysi askısıyla çözebilirsiniz.