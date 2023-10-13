Tuvaletteki lekeleri anında yok ediyor! Çamaşır suyu kullanmadan ilk günkü parlaklığına kavuşturun...

Kireç tortularının oluşmasının ardında genelde kullanılan suyun sert olması vardır. Bu su buharlaştığında ardında bıraktığı mineraller zamanla birikerek kötü bir görüntü oluşturur.
Tuveleti ne kadar temizlerseniz temizleyin, oluşan kireç birikintisi hala kirli ve kötü görünmesine yol açabilir. Bu durum başlıca olarak sert suyun kullanıldığı alanlarda gözlenmektedir.
Kireç tortularının kötü görünmesinin bir nedeni de oluştuğu esnada etraftaki kiri de toplamasından kaynaklıdır. Kimyasal ve sert ürünler kullanarak bu kireci temizlemek kolay bir yöntem gibi gözükse de aslında doğal malzemelerden alacağınız basit bir yardımla tüm kireç tortusunu yok etmeniz mümkündür.
İşte temizlik uzmanlarının kireç birikintilerine karşı önerdiği en etkili ve kolay çözümler...
TUVALETLERDE OLUŞAN KİREÇ NASIL ÇIKARTILIR?
Suyun içerisinde bulunan kireç, özellikle kalsiyum, demir ve magnezyum gibi maddelerle reaksiyona girerek yeşilimsi veya kahverengiye dönük bir renk alabilir. Daha hafif olduğu durumlarda ise temas ettiği yüzeylerde hafif beyaz kabuk şeklinde tortular bırakabilir.
Özellikle tuvaletlerde kirecin bu kadar kötü bir görüntüye sahip olmasının nedeni ise lekenin daha da inatçı bir hale gelmesine yol açan kir parçalarını toplama özelliğidir.
KİREÇ TEMİZLİĞİNDE EN ETKİLİ YÖNTEM
Çamaşır suyu gibi kimyasallar kullanmadan kireci çözebileceğiniz en etkili yöntem ise karbonattır. Karbonat kullanarak çamaşır suyunun yaptığının aksine doğrudan kireci temizlemeniz mümkündür. Çünkü çamaşır suyu sadece kısa bir süreliğine kireç lekelerini gizler ancak ortadan kaldırmaz.
Karbonatı tuvalet temizliğinde kullanmak için tek yapmanız gereken bir miktar suyla karıştırarak macun kıvamına getirmektir. Tuvaletin içerisinde gördüğünüz her kireç tortusunun üzerine bu macundan bol miktarda koyarak tüm yüzeyini kaplamasını sağlayın. Eğer lekeler uzun zamandır oradaysa ve çıkmayacağından endişe ediyorsanız üzerine birkaç damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. Bu macun karışımı mümkün olduğunca uzun süre, en az bir süre ama yapabilirseniz bir gece boyunca bekletin. Son olarak bir ponza taşından yardım alarak hafifçe ovalama hareketleri ile tüm kireç birikintilerini çıkarmanız mümkündür.
Ancak ponza taşını çok sert bastırmamaya özen gösterin. Aksi halde tuvaletin yüzeyine zarar verebilirsiniz. Kireç birikintilerinin bir daha oluşmaması adına bu yöntemi ise haftada bir olacak şekilde uygulayabilirsiniz.