Tuvaletteki lekeleri anında yok ediyor! Çamaşır suyu kullanmadan ilk günkü parlaklığına kavuşturun...

Çamaşır suyu gibi kimyasallar kullanmadan kireci çözebileceğiniz en etkili yöntem ise karbonattır. Karbonat kullanarak çamaşır suyunun yaptığının aksine doğrudan kireci temizlemeniz mümkündür. Çünkü çamaşır suyu sadece kısa bir süreliğine kireç lekelerini gizler ancak ortadan kaldırmaz.

Karbonatı tuvalet temizliğinde kullanmak için tek yapmanız gereken bir miktar suyla karıştırarak macun kıvamına getirmektir. Tuvaletin içerisinde gördüğünüz her kireç tortusunun üzerine bu macundan bol miktarda koyarak tüm yüzeyini kaplamasını sağlayın. Eğer lekeler uzun zamandır oradaysa ve çıkmayacağından endişe ediyorsanız üzerine birkaç damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. Bu macun karışımı mümkün olduğunca uzun süre, en az bir süre ama yapabilirseniz bir gece boyunca bekletin. Son olarak bir ponza taşından yardım alarak hafifçe ovalama hareketleri ile tüm kireç birikintilerini çıkarmanız mümkündür.