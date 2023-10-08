Tuvaletteki sarı lekeleri tek hamlede siliyor! Çamaşır suyundan bile etkili doğal karışım…

Kireç kalıntılarını çıkarmak söz konusu olduğunda çoğu kişinin ilk aklına gelen çamaşır suyudur. Ancak çamaşır suyu kireç kalıntılarını sadece geçici bir süre için ortadan kaldırır ve hızlı bir şekilde geri gelmelerinin önüne geçemez.

Temizlik uzmanları ise evde bulunan basit ve doğal malzemelerle çamaşır suyundan çok daha etkili bir şekilde kireçleri ortadan kaldırabileceğinizi söylüyor.

Adımlar:

Öncelikle tuvaletinizi iyice sifonlayın ki su seviyesi düşsün ve temizlik karışımını daha rahat uygulayın.

Bir kabın içinde 1 su bardağı beyaz sirkeyi ve 1/2 su bardağı karbonatı karıştırın. İsterseniz biraz limon suyu da ekleyebilirsiniz, çünkü limon suyu lekeleri ve kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.

Karışımı tuvaletin içine dökün ve temizlik fırçası veya sünger kullanarak lekeleri temizlemeye başlayın. Lekeleri iyice ovalayın ve karışımın lekelere temas ettiğinden emin olun.

Lekelerin tamamen kaybolduğunu gördüğünüzde veya temizlik işlemi tamamlandığında, tuvaleti iyice durulayın.