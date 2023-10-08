Tuvaletteki sarı lekeleri tek hamlede siliyor! Çamaşır suyundan bile etkili doğal karışım…

Kireç kalıntılarını çıkarmak söz konusu olduğunda çoğu kişinin ilk aklına gelen çamaşır suyudur. Ancak çamaşır suyu kireç kalıntılarını sadece geçici bir süre için ortadan kaldırır ve hızlı bir şekilde geri gelmelerinin önüne geçemez.
Temizlik uzmanları ise evde bulunan basit ve doğal malzemelerle çamaşır suyundan çok daha etkili bir şekilde kireçleri ortadan kaldırabileceğinizi söylüyor.
Malzemeler:
Adımlar:
Öncelikle tuvaletinizi iyice sifonlayın ki su seviyesi düşsün ve temizlik karışımını daha rahat uygulayın.
Bir kabın içinde 1 su bardağı beyaz sirkeyi ve 1/2 su bardağı karbonatı karıştırın. İsterseniz biraz limon suyu da ekleyebilirsiniz, çünkü limon suyu lekeleri ve kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.
Karışımı tuvaletin içine dökün ve temizlik fırçası veya sünger kullanarak lekeleri temizlemeye başlayın. Lekeleri iyice ovalayın ve karışımın lekelere temas ettiğinden emin olun.
Lekelerin tamamen kaybolduğunu gördüğünüzde veya temizlik işlemi tamamlandığında, tuvaleti iyice durulayın.
Bu karışım, sarı lekeleri ve mineral birikimleri etkili bir şekilde temizlemeye yardımcı olacaktır. Ancak, tuvalet temizliği sırasında dikkatli olun ve uygun hijyen önlemlerini alın. Ayrıca, çamaşır suyu veya diğer kimyasal temizlik ürünlerini kullanmadan önce karışımı bir küçük bölgede test etmek iyi bir fikirdir, çünkü bazı tuvalet yüzeyleri hassas olabilir ve hasar görebilir.
DİĞER YÖNTEMLER
Limon Suyu ve Tuz
Limon suyu ve tuz karışımı, tuvalet lekelerini temizlemek için etkili olabilir. Limon suyunu lekelerin üzerine sıkın, ardından tuz serpin. Bir fırça veya sünger ile ovalayarak temizleyin ve durulayın.
Karbonat ve Su
Karbonat ve su karışımı da etkili bir temizlik maddesi olabilir. Su ile karbonatı karıştırarak bir macun yapın, bu macunu lekelerin üzerine uygulayın, bir süre bekleyin ve sonra fırça ile ovalayarak temizleyin.