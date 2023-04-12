Tuzlu Ayran Tansiyonu Düşürür Mü? Tuzlu Ayran Tansiyon Düşüklüğüne İyi Gelir Mi, Yükseltir Mi?

Tuzlu ayran tansiyonu düşürür mü yükseltir mi sorusunun cevabını bildiğinizde tansiyona müdahale etme noktasında da bilinçli olursunuz. Tuzlu ayran tansiyon düşüklüğüne iyi gelir mi konusunda yanlış bilinen bir kısım hususlar da vardır. Ayran tansiyonu yükseltir mi sorusunun bilim eksenli değerlendirilmesi gerekir. Tuzlu ayran tansiyonu ne yapar sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Tuzlu Ayran Tansiyonu Düşürür Mü Yükseltir Mi?

Tansiyon, kanın damar çeperlerine basıncını ifade eden bir kavramdır. Tansiyonun belirlenen standartlardan sapması halinde kişinin sağlık durumunda da bir kısım bozulmalar yaşanır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kişinin ideal tansiyon seviyesi 120-80 mmHg olarak belirlenmiştir. Bu seviyeden sapma ne kadar fazla olursa kişinin sağlığı da o denli bozulacaktır. Ayrıca her kişinin kendini rahat hissettiği tansiyon seviyesi farklı olabilir.

Tansiyon dengesizliği yaşayan kişilere tuzlu ayran verilmesi, toplumumuzda yaygın olan bir davranıştır. Tuzlu ayranın tansiyonu yükseltip düşüreceği de merak edilen bir konudur. Tansiyonu düşük olan kişilere tuzlu ayran verilmelidir. Tuzlu ayran tansiyonu kısa süre içinde yükseltir.

Tuzlu Ayran Tansiyon Düşüklüğüne İyi Gelir Mi?

Tansiyonu düşük olan kişide halsizlik, baş dönmesi ve bayılma gibi durumlar görülebilir. Tansiyonun düşmesi halinde beyin oksijensiz kalacak ve ölüme varacak üzücü sonuçlar söz konusu olabilir. Bu nedenle tansiyonunun düştüğünü hisseden kişilerin tuzlu ayran içmesi tavsiye edilir. Konu ile ilgili uzman görüşleri de bu yöndedir.