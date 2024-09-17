Uçağa Parfüm Alınır Mı? Uçakta Parfüm Yasak Mı, El Bagajına Konulur Mu?

Uçak yolculuğunda çantada parfüm taşınması durumu birçok kişi tarafından merak edilir. Uçak yolculuklarında diğer yolcuların hayatını riske atan ya da rahatsız eden ürünlerin taşınması yasaktır. Bu kapsamda bıçak gibi kesici aletlerin taşıma yasağı herkes tarafından bilinir. Fakat parfüm konusunda tereddüt yaşanabilir. Uçakta valize parfüm konulur mu, parfüm yasak mı ya da el bagajına alınır mı gibi sorulara cevap bularak konuyu netleştirebilirsiniz.

Uçakta Valize Parfüm Konulur Mu?

Uçak, günümüzün en çok tercih edilen ve en hızlı ulaşım vasıtasıdır. Söz konusu ulaşım araçlarında seyahat ederken belli kurallara riayet etmeniz gerekir. Uçak yolculuğunda öncelikle uymanız gereken kuralların başında valizde bulundurabileceğiniz eşyalar gelir.

Uçakta yolculuk yaparken valizinizde parfüm bulunup bulunamayacağını merak edebilirsiniz. Uçak yolculuğu mevzuatı inceleyerek parfüm, deodorant gibi eşyalarla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Uçakta Parfüm Yasak Mı, El Bagajına Alınır Mı?

Uçak yolculuğunuz esnasında parfüm, deodorant gibi malzemelerinizi bagajda taşıyabilirsiniz. Fakat el bagajınızda bu ürünlerin ne şekilde taşınacağı ile ilgili küçük bir ayrıntı var. El bagajında bulunacak parfüm ve deodorantların 100 ml'den daha küçük boyutlarda olması gerekir. Burada taşınacak ürünlerin de diğer yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde muhafaza edilmesi gerekir.

Uçak yolculuğunda parfüm yasak değildir. Parfümle ilgili yukarıda belirttiğimiz kurallar geçerlidir. Söz konusu kurallara riayet ederek uçak yolculuğunuz esnasında herhangi bir sorun yaşamayacağınızı söyleyebiliriz.