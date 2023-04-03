Uçurtma Nasıl Yapılır? Adım Adım Çöp Poşetinden ve Kağıttan Kolay Uçurtma Yapımı Malzemeleri

Uçurtma nasıl yapılır, havanın güneşli ve esintili olduğu günlerde akıllara takılan bir sorudur. Evde elde ettiğiniz malzemelerde dışarda hazır satılan uçurtmalara benzer uçurtmalar yapabilirsiniz. Bunun için hazır uçurtma nasıl yapılır, sorusunun cevabını öğrenerek kendimiz de harika uçurtmalar yapabiliriz. Bu nedenle elinizde bulunan çöp poşetinden ve kâğıttan uçurtma nasıl yapılır, sorusunun cevaplarını bulurken bunun nasıl yapıldığını da aşamalandırdık. Burada öncelikle yapılması gereken evde kolay uçurtma yapımı ve malzemeleri konusunda bilgi sahibi olmaktır.

Uçurtma Nasıl Yapılır?

Bahar geliyor ve havalar da ısınıyor. Doğa yeniden canlanırken insanlar artık çocuklarıyla, arkadaşlarıyla ya da aileleriyle hafta sonları evde kalmak istemiyor. Dışarıda farklı etkinlikler yaparak zaman geçirmek isteyenlerin sayısı da artıyor. Bahar mevsiminin en güzel etkinliklerinden biri de uçurtmadır. Uçurtma yediden yetişe herkese hitap eden bir eğlence iken gerek satın alınabilen gerekse kolay malzemelerle kendinizin yapabileceği bir oyuncaktır. Bunun için dışardan almaya gerek kalmadan elinizdeki malzemelerle biraz uğraşarak harika bir uçurtma yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler malzemeleri bir araya toplamak ve yapılma aşamaların sırası ile takip etmek olacak.

Uçurtma Malzemeleri Nelerdir?

Güzel bir uçurtma yapmak için işte gerekli olan malzemeler:

Gazete ya da büyük bir kâğıt ya da çöp poşeti

2 adet yuvarlak ahşap çubuk

Makas

Kalem

İp

Maskeleme bandı veya ambalaj bandı

Cetvel

İplik ve / veya şeritler

Küçük el testeresi

Evde Kâğıttan Kolay Uçurtma Yapımı Aşama Aşama Nasıldır?

Verilen malzemelerle sırasıyla izlenecek aşamalar şunlardır:

Ahşap çubuklarınızı doğru uzunluklarda (60 cm ve de 50 cm) keserek başlayın. İki ahşap çubuğunuzun her iki ucunda da testere ile çentik yapın. Çubuklarınızı artı (+) biçiminde yerleştirin ve ip ile de sabitleyin. İp ile art biçiminde yerleştirdiğiniz çubukları daha da sağlamlaştırmak için bantlamalısınız. İpi uçurtmanın art biçimindeki iskeletinden çepeçevre sararak çentiklerden geçirin. Şimdi çerçeveniz için artık gazete ya da kâğıdınızı ekleyebilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken yere büyük bir gazete kâğıdı yerleştirip çerçevenizi üstüne koyun. Gazetenizi aynı şekilde oturtmak için de çerçevenin dışından yaklaşık 2 cm boşluk bırakarak kesin. Daha sonra gazetenin kenarlarını ipin üzerine katlayın ve sıkıca bantlayın. En sonda da 60 cm uzunluğunda bir ip kesin. Uçurtmanın üst ve alt noktalarına delik açın. Açtığınız delikten ipin bir ucunu üst deliğe, bir ucunu da alt deliğe bağlayın. İpi de iyice sabitlemek için bant kullanın. Uçurtmayı uçurmak için tutacak olan ipinizi bu sabitlediğiniz ipe bağlayın.

Adım Adım Çöp Poşetinden Uçurtma Nasıl Yapılır?

Kâğıt uçurtma nasıl yapılır yukarıda anlattık. Burada da yapmanız gereken aynı aşamaları izlemek olacaktır. Yapmanız gereken tek şey kâğıttan farklı olarak çöp poşeti kullanmak olacaktır.