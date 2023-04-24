Un Bozulur Mu? Beyaz Un Ne Kadar Süre Dayanır, Tarihi Geçerse Ne Olur?

Un bozulur mu sorusunu araştırırken sağlık kaynakları içinde kısa bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Beyaz un kaç yıl dayanır sorusu araştırılarak bu besin kaynağının doğru şekilde kullanabilirsiniz. Sıcakta un bozulur mu ya da unun tarihi geçerse ne olur sorusuna da bilimsel kaynaklarda cevap bulabilirsiniz. Un ne kadar süre dayanır sorusunun raf ömrü eksenli incelenmesi daha uygun olacaktır. Pirinç ve mısır unu bozulur mu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Un Bozulur Mu?

Un, buğdayın öğütülmesi ile elde edilen doğal bir besin kaynağıdır. Beyaz un, unun saf halidir. Bunun yanında çavdar ve yulaf unu gibi un çeşitleri de vardır. Bu da buğdayın çeşidine göre unun şekillenmesini ifade eder.

Un, 1 yıl boyunca rafta muhafaza edilebilir. Beyaz unun raf ömrü uzun iken yulaf ve çavdar ununun raf ömrü 6 aya kadar kısalabilir. Unun ambalajından çıkarıldıktan sonra buzdolabında saklanması çok daha uygundur. Bu sayede unu çok daha uzun süre kullanmanız mümkün olacaktır.

Sıcakta Un Bozulur Mu?

Unun en uygun muhafaza ortamı serin yerlerdir. Sıcakta tutulan ya da direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılan un, daha çabuk bozulacaktır. Unun ekşimesi, küflenmesi ev renginin parlaklığını kaybetmesi bozulma emaresidir. Bu tür unların kullanılması sağlık açısından da uygun değildir.