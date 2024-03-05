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Uşak'ta ilginç kız isteme töreni! Önce tören, sonra kitap okuma saati...

Uşak'ta kız isteme merasiminin ardından aile bireyleri 30 dakika kitap okudu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kent genelinde "Kitap Okuyorum Projesi" başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:31
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UŞAK’TA İLGİNÇ KIZ İSTEME TÖRENİ! ÖNCE TÖREN, SONRA KİTAP OKUMA SAATİ...

Proje kapsamında öğrenciler için kitap kulüpleri, okuma yarışmaları düzenlenirken aynı zamanda kitap okuma saatleri belirlendi.

Dün akşam, Yasin Köse ile ailesi, gelin adayı Hatice Okyay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Köse ailesi ziyarette, geleneklere uygun şekilde Hatice Okyay'ı Yasin Köse'ye istedi.

Köse'nin Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi yeğeni Miray Arpacı'nın, 20.00 ila 20.30 saatleri arasında kitap okuması gerektiğini söylemesi üzerine aile bireyleri de birlikte kitap okumaya karar verdi.

Kız isteme merasiminin ardından evdeki roman ve hikaye kitaplarını alan aileler, 30 dakika kitap okudu.

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