Usta aşçıların sırrı! Pamuk gibi nohut yapmak için 1 kaşık ekleyin...

Nohut, sağlığa birçok faydası olan baklagillerden biridir. Ancak birçok kişi, nohut yemeği yaparken istenilen kıvamı elde etmekte zorlanabilir. Nohut sadece yemeklerde değil, aynı zamanda salatalar ve mezeler gibi çeşitli yemeklerde de kullanılabilir. Peki, nohudu mükemmel bir şekilde pişirmenin sırrı nedir? İşte nohudun pamuk gibi olmasını sağlamanın harika bir yöntemi...

Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:11 PAYLAŞ ABONE OL

Nohut beslenmesi, diyetinize sağlıklı bir destek sağlar. Sadece yarım bardak nohutta, günlük B5 ihtiyacınızın %52'sini, folat, E vitamini ve K vitamini dahil olmak üzere çeşitli B vitaminleri alırsınız. Nohut ayrıca demir, fosfor, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve çinko açısından fazlasıyla zengindir. Peki iyi bir nohut pişirmenin adımları neler? Gelin birlikte bir bakalım.

1 ÇAY KAŞIĞI KARBONAT EKLEYİN Gerek vitamin değeri gerekse lezzetli ve bereketli bir öğün yaratması nedeniyle zor pişse de vazgeçemediğiniz lezzet nohudu çabuk pişirmenin ve yumuşacık yapmanın yolları bulunuyor. Eğer nohudun yumuşacık pamuk gibi olmasını istiyorsanız, İlk olarak nohudunuzun iyi olması gerekiyor.