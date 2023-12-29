Usta aşçıların sırrı! Pamuk gibi nohut yapmak için 1 kaşık ekleyin...

Nohut beslenmesi, diyetinize sağlıklı bir destek sağlar. Sadece yarım bardak nohutta, günlük B5 ihtiyacınızın %52'sini, folat, E vitamini ve K vitamini dahil olmak üzere çeşitli B vitaminleri alırsınız. Nohut ayrıca demir, fosfor, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve çinko açısından fazlasıyla zengindir. Peki iyi bir nohut pişirmenin adımları neler? Gelin birlikte bir bakalım.
1 ÇAY KAŞIĞI KARBONAT EKLEYİN
Gerek vitamin değeri gerekse lezzetli ve bereketli bir öğün yaratması nedeniyle zor pişse de vazgeçemediğiniz lezzet nohudu çabuk pişirmenin ve yumuşacık yapmanın yolları bulunuyor. Eğer nohudun yumuşacık pamuk gibi olmasını istiyorsanız, İlk olarak nohudunuzun iyi olması gerekiyor.
Nohudu doğru bir şekilde ıslatmak pişirmesini de o kadar kolaylaştırır.1 kilogramlık kavanozun yarısına gelecek kadar nohut koyun ardından üzerine 1 çay kaşığı karbonat dökün. Sonra 1 parmak boşluk kalacak şekilde üzerine kaynar su ekleyin. Ardından nohudu karıştırın ve kapağı sıkıca kapatın. Son olarak ise üzerini bir bez ile örtün.
NOHUTLARI FAZLA HAŞLAMAYIN
Eğer nohut yemeğinizin lezzetli olmasını istiyorsanız nohutlar çok yumuşamadan önce haşlamayı sonlandırın. Eğer nohutları çok haşlarsanız yemeği pişirme sırasında nohutlar dağılmaya başlayacaktır.
FAZLASIYLA PROTEİN İÇERİR
Bu baklagillerden sadece yarım fincan, 7 gramdan fazla protein sağlar, yani günlük önerilen miktarın %15'ini oluşturur.
LİF AÇISINDAN ZENGİN
Nohut fazlasıyla lif içerir, yararlı bağırsak bakterilerini desteklemeye yardımcı olur ve sindirime yardımcı olur ve ayrıca kan kolesterolünü ve glikoz seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
KİLONUZU KONTROL ALTINDA TUTMAYA YARDIMCI OLUR
Bilim insanları, nohut yiyen kişilerin, nohut yemeyen insanlara göre genel olarak besleyici bir diyet yeme olasılığının daha yüksek olabileceğini ve bunun da araştırma çalışmalarında sağlıklı kilo gözlemlerine katkıda bulunabileceğini belirtmektedir.
TİP 2 DİYABETİ ÖNLER
Nohut, kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olmanın yanı sıra, tip 2 diyabeti başka şekillerde önlemeye de yardımcı olabilir.
Nohudun sağlık yararları arasında düşük glisemik indeksleri bulunur. Vücudunuzun sindirmesi diğer bazı nişastalardan daha uzun süren amiloz adı verilen bir nişasta içerirler.
KOLESTEROL SEVİYELERİNİ İYİLEŞTİRİR
Nohut, kolesterol seviyenizi kontrol etmeye yardımcı olarak kardiyovasküler hastalıkları önlemeye de yardımcı olabilir. Nohutta bulunan bitki sterolü (fitosterol olarak da adlandırılır), vücudunuzun kolesterolü emmesini engellemeye yardımcı olur, bu da kan kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olur.