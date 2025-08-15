Ustasından öğrendiği mesleği yarım asırdır sürdürüyor

Bayburt’ta bakır, kalay işiyle uğraşan 69 yaşındaki Hanefi Sarıkaya, 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 58 yıldır sürdürüyor. Yarım asırdır bakırı parlatarak geçimini sağlayıp, 4 çocuğunu büyüten Sarıkaya, "Ömrüm yettikçe bu mesleği yaşatmaya devam edeceğim" dedi.

11 yaşında Zühtü Kurt ustasından mesleğini öğrendiğini söyleyen Sarıkaya, "1967 yılında bu işe çırak olarak başladım ve o yıldan beri bu mesleğe devam ediyorum. Rahmetli Zühtü Kurt ustamdı benim, ondan mesleğimi öğrendim, sağ olsun ustam bizleri zanaatkâr etti, biz de öğrendiklerimizi yaşatarak, bugünlere getirdik" şeklinde konuştu.

Bakırcı ustası olarak Bayburt'ta iki kişiden biri olduğunu ifade eden Sarıkaya, "Eski ustalardan, bakırcılardan çok arkadaşlarımız, ustalarımız vardı hepsi vefat etti. O yüzden pek bakırcı ustası kalmadı. Şu an iki arkadaş kaldık bu işi yapan biri Mehmet Öztürk, biri de Hanefi Sarıkaya. İkimizde bu işi devam ettiriyor, mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.