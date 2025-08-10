Uydu cihazıyla izlenen caretta caretta "Tuba" ikinci dünya turuna salındı

"COSMOS" YERLİ VE MİLLİ UYDU TAKİP CİHAZIYLA İZLENECEK"

Uydu ve uzay teknoloji şirketi Plan-S, DEKAMER ile yaptığı işbirliği kapsamında deniz kaplumbağalarının göç yollarını ve yaşam alanlarını izlemek için uydu takip cihazını devreye aldı.

Bugüne kadar yurt dışından ithal edilen ve tanesi yaklaşık 5 bin dolar olan cihaz, Plan-S'in geliştirdiği yerli versiyon sayesinde hem maliyetsiz hem de Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığına katkı sağlayacak şekilde üretilebiliyor.

Plan-S'in Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Umut Yıldız, yörüngedeki uyduları bu kez deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünü anlamak için kullandıklarına işaret ederek, "Carettaların bu cihazla denizlerdeki döngüsünü izleyerek verileri DEKAMER ile paylaşacağız. Bu uydu takip cihazı sadece 'Cosmos' ismini verdiğimiz caretta için geliştirildi. Bir ay önce ilk testleri yapmıştık ve cihazı biraz daha geliştirerek artık kullanıma hazır hale getirdik. İlk defa bir caretta carettaya yerli ve milli uydu takip cihazı takmış olduk." diye konuştu.

Törende Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından caretta carettalar protokol üyeleri tarafından denize salındı.

Törene, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Belediye Başkanı Evren Tezcan, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanları ile bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistler katıldı.