Uykusuzluk yaşayanlar dikkat! Bu yöntem mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak

UYKUSUZLUK SORUNU

Sadece birkaç gün süren uykusuzluk geçici olarak kabul edilirken, birkaç haftaya uzadığında akut ve hatta birkaç aya veya yıla yayılarak kronik bir hale de gelebilir.

Ancak uzmanlar çoğu zaman uykusuzluk sorununu çözmenin kişinin kendisinde bittiğinin de altını çiziyor. İnsanlar genel olarak böyle durumlarda yatağa erken gitmeye, arada şekerleme yapmaya ya da uyku ilacı kullanarak bu kaybedilen zamanı bir şekilde kazanmaya çalışırlar. Ama bu durum uyku sorunlarının daha da kötüleşmesine neden olabiliyor.

Uzmanlar ise uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerin tam tersine uyku saatlerini azaltması gerektiğini vurguluyor.