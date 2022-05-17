Uyumadan önce bir bardak için! Bağırsakları tertemiz yapıyor, vücutta ödem bırakmıyor

Özünde şalgam, bulgur, tuz ve su kullanılarak yapılan şalgam suyu, yöreden yöreye ya da damak tadına göre farklı malzemeler içerebilir. Yaklaşık bir aylık bekleme sürecinin ardından hazır olan bu güzel renkli içecek birçok derde de deva olmasıyla bilinir.

İçeriğinde bulunan laktik asit sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olan şalgam suyu, kabızlık gibi sindirim problemlerinin de önüne geçer.

Kilo vermek isteyenlerin de severek tüketebileceği şalgam suyu, kilo almak isteyenlerin de güvenle tüketebileceği bir ürün. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını kolaylaştırdığı gibi iştah açıcı etkisiyle kilo almak isteyenlere de yardımcı olur.

Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını sağlar, ödem attırıcıdır, cildi yeniler ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Antioksidan özelliğinin bir yararı da kansere karşı koruyucu bir önlem oluşturmasıdır.

Şalgam suyu içmek stresin azalmasına yardımcı olur, gerginliği azaltır ve sakinleştirir.

Zengin bir demir ve potasyum deposu olduğu için hem diş hem de kemik sağlığına iyi gelir. Dişlerin çürümesini önler, kemikleri güçlendirir ve kemik erimesinin önüne geçer.

Uyku öncesinde içeceğiniz bir bardak şalgam suyu ise kabızlık gibi sindirim sorunlarının giderilmesi için en çok önerilen yöntem. Yatmadan önce içeceğiniz bir bardak, tüm gece boyunca sindirim sisteminizin düzgün çalışmasına ve ertesi gün de rahatça tuvalete çıkmanıza yardımcı olacağından kabızlık için birebir.

ŞALGAM SUYUNU TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aç karna tüketilen şalgam suyu, bir bardağı geçmeden düzenli olarak her gün tüketilirse sindirim sistemini düzenlemede oldukça etkilidir Bu noktada dikkat edilmesi gereken ise şalgam suyunun acı olmamasına dikkat etmektir. Acı olan şalgam suyu boş midede rahatsızlık yaratabilir.

İçerisinde yüksek miktarda tuz barındırdığı için kalp ve tansiyon hastalarının tüketmesi önerilmez. Şalgam suyu hazırlanırken içerisinde bulgur da bulunduğu için gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığına sahip olanların da tüketilmesi önerilmez. Yine her besinde olduğu gibi aşırı tüketimi vücutta çeşitli reaksiyonlara sebep olabilir. Fazla tüketimi midede şişkinlik hissi, hazımsızlık gibi istenmeyen yan etkiler yaratabilir.