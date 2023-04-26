Uyuz Ne Kadar Sürede Geçer? Uyuz Hastalığı Ne Zaman Geçer, Kaç Gün Sürer?

Uyuz böceklerinin etken olduğu uyuz ne kadar sürede geçer, sorusuna yaklaşık 10 günde geçer yanıtını veririz. Uyuz ne zaman geçer, dediğimizde uyuzun yayılması ile daha uzun sürebileceğini öğreniriz. Uyuz hastalığı ne zaman geçer veya ne kadar sürede iyileşir, sorusuna yeni başlayan hastalıkla yayılma oranı fazla olan hastalığın iyileşme süresinde değişiklik olduğu yanıtını veririz. Uyuz kaşıntısı kaç gün sürer, sorusuna yaklaşık üç hafta sürebileceği yanıtını veririz.

Uyuz Hastalığı veya Uyuz Böceği Nedir?

Uyuz Hastalığının etkeni olan uyuz böceği 0,3-0,5 mm boyutunda ve sekiz bacaklı olup çıplak gözle görülmesi zor bir böcektir. Uyuz hastalığı, cildin üst tabakasına yuva yapan mikroskobik boyutlarda ki deriyi istila ettiği son derece bulaşıcı ve kaşıntılı bir cilt rahatsızlığıdır. Uyuz hastalığının tedavisi için Dermatoloji bölümüne müracaat edilir. Dünya çapında oldukça yaygın olarak görülen uyuz böceği ciltte tüneller açarak ilerlemesine bağlı olarak kaşıntıya neden olur. Uyuz böceği yaklaşık 4 ile 8 hafta kadar yaşar. Ancak bu süre boyunca açtığı tünellere yumurta ve dışkı bırakır.

Uyuz hastalığı tedavi edilmediğinde döküntü ve yara oluşumunu beraberinde getirir. Uyuz, kişisel hijyenden bağımsız olarak herkeste görülebilir. Özellikle gece kaşıntıları yoğundur. Hatta bu kaşıntılar uykudan uyandırır. Birden fazla uyuz çeşidi vardır. Bunlar; krutlu (kabuklu) uyuz, büllöz uyuz, nodüler uyuz ve psikolojik uyuzdur.

Uyuz Ne Kadar Sürede Geçer?

İlk bulaşmadan sonra iki ile beş hafta sonrasında, yeniden bulaşmada ise bir ile dört gün sonra şikâyetler ortaya çıkar. Uyuz, tedavisi olan bir hastalıktır. Tedavi edilmediği sürece uyuz böceği vücudu kendiliğinden terk etmez. Erkek uyuz böcekleri çiftleştikten sonra ölürken dişi uyuz böcekleri yumurta bıraktıktan sonra hasta vücudunda yaşayıp tünel açmaya devam eder.

Tedavi hastalarla birlikte temas halinde bulundukları kişilere de uygulanmalıdır. Özellikle beraber yaşadığı kişilerde tedaviye başlamalıdır çünkü hastalık belirtilerini hemen göstermemektedir. Hastalığın ilk aşamasında belirlenirse tedavi yaklaşık 10 günde yanıt verir. Fakat hastalık belirtileri takip edilmeyip teşhis süresi uzarsa hastalık vücuda yayılır ve tedavi süresi uzar.

Uyuz Hastalığı Ne Zaman Geçer, Kaç Gün Sürer?

Uyuz belirtilerine rastladığınız veya uyuz teşhisi koyulmuş biriyle temasınız var ise hemen doktorunuza başvurmanız gerekir. Doktorun önerdiği ilaç veya kremler doktorun önerdiği miktarda kullanılmalıdır. Uyuz hastalığı verilen tedaviler uygulandıktan ve gerekli sağlığa uygunluk bakımları yapıldıktan sonra 2-4 hafta arasında geçebilir. Bazı durumlarda ise tedaviden sonra kaşıntılar 2-4 hafta arası devam etmektedir. Hastalık tedavi edilmezse tedavi edilen kişilerde tekrar bulaşma olacaktır. Zamanında tedavi edilmediğinde tüm vücuda bulaşır. Bu durum tedavi sürecini de uzatır.

Uyuz hastalığında enfeksiyondan korunma yasasının düzenlemeleri geçerlidir. Söz konusu kişiler içinde yer aldıkları kuruluşları hastalık veya hastalık şüphesi hakkında bilgilendirmek zorundadır. Kuruluş yetkili sağlık birimini hastalık veya hastalık şüphesi hakkında bilgilendirecektir.

Uyuz Hastalığı Tedavisi Nasıl Olur?

Uyuz ilaçla tedavi edilebilen bir hastalıktır, ancak tedavi boyunca sağlığa uygun temizlik azami ölçüde dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Uyuzda kullanılan ilaçlar, çoğunlukla vücutta etkilenen bölgelere topikal olarak uygulanan kremlerdir. Fakat bu kremlerin doktor kontrolünde kullanılması da oldukça önemlidir. Doktorun tavsiye ettiği ölçüde ve tavsiye ettiği süre içinde kullanılması gerekir. Kremin etkisi olmaz ise ıhlamur losyonu kullanmak faydalı olacaktır. Evde yapılan uyuz için uygun olduğunu düşündüğünüz beyaz sirke, aloe vera jeli, çay ağacı yağı, zerdeçal gibi bitkisel ürünler uyuzu daha da kötüleştirebileceği göz önünde bulundurularak doktorunuza danışmadan kullanmamanız çok önemlidir.